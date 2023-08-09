Esad: Erdoğan ile onun sunduğu şartlar altında görüşmeyeceğim - Son Dakika
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Esad: Erdoğan ile onun sunduğu şartlar altında görüşmeyeceğim

09.08.2023 13:42

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile onun sunduğu şartlar altında görüşmeyeceğini belirtti. Açıklamasında küstah ifadeler kullanan Esad, Erdoğan'ın Suriye'deki Türk işgalini meşrulaştırmak istediğini iddia etti ve terörizmin bir Türk ürünü olduğunu suçladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İngiltere merkezli Sky News Arabia'ya konuştu. Suriye'deki mevcut durum ve Batı ile ilişkileri hakkında küstah ifadeler kullanan Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olası bir görüşme için de "Erdoğan'la onun sunduğu şartlar altında görüşmeyeceğim. Erdoğan benimle görüşerek, Suriye'deki Türk işgalini meşrulaştırmak istiyor" yorumunda bulundu. Temmuz ayında konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile gerçekleşecek bir görüşmeye ilişkin kapıyı açık bırakmıştı.

ESAD: ERDOĞAN'LA SUNDUĞU ŞARTLAR ALTINDA GÖRÜŞMEYECEĞİM

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamar yaptı. Sky News Arabia kanalına röportaj veren Esad, "Erdoğan'la onun sunduğu şartlar/kıstaslar altında görüşmeyeceğim" dedi.

TÜRKİYE'Yİ TERÖRİZM YARATMAKLA SUÇLADI

"Erdoğan'ın benimle görüşmek istemesinin amacı, Suriye'deki Türk işgalini meşrulaştırmak istemesidir" diyen Esad, suçlamaları daha da ileri taşıyarak, "Suriye'deki terörizm, bir Türk ürünüdür" dedi. Esad ayrıca, "Mültecilerin geri dönüşünün önündeki en büyük zorluk, terörizmin tahrip ettiği altyapıdır" ifadesini kullandı. Bir bölümü yayınlanan röportajın tamamının bu akşam yayına alınması bekleniyor.

ERDOĞAN KAPIYI AÇIK BIRAKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayı ortasında yaptığı bir açıklamada, "Suriye'yle kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil, kapı açık. Dörtlü zirveler yapılsın ama biz Esed'le de görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Onların bize yaklaşım tarzı önemli. Suriye'de Esed maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Sınırlarımızda teröristler varken biz nasıl çıkarız? Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Onun için de adil yaklaşım arıyoruz. Bu adil yaklaşım olduktan sonra mesele yok, bunların hepsini aşarız." demişti.

Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Dünya
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