Esad, Rusya\'ya kaçtı! Gözler \'\'sessiz\'\' Putin\'de

Dünya

Esad neden ülkesinden kaçtı? Trump\'ın da bir tahmini var

Suriye'de 27 Kasım Çarşamba günü Esad rejimine karşı saldırılara başlayan Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif gruplar, 12 günde 61 yıllık Baas rejimini devirdi. Muhaliflerin hamlesi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da ailesiyle beraber ülkeden kaçmasına neden oldu.

Suriye'de HTŞ'nin başını çektiği muhalif gruplar, dün Şam'ı ele geçirdiklerini duyurarak Devlet Başkanı Beşar Esad'ı ülkeden kaçmaya zorladı. Başkentin ele geçirilmesiyle Suriye'de Baas yönetimi devrildi ve Esad, ailesiyle beraber Rusya'ya sığındı.

PUTIN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

2015 yılında Suriye'deki iç savaşa müdahalesi sonrası Esad'ın iktidarda kalmasına yardımcı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, henüz yaşananlarla ilgili yorum yapmadı. Putin'in sessizliğini ne zaman bozacağı ise merak konusu oldu.

2015'TE NE OLMUŞTU?

2011 yılında başlayan iç savaşta Rusya, Eylül 2015'te Şam'a verdiği desteğin şeklini değiştirdi ve hava bombardımanıyla savaşa dahil oldu. Rus hava kuvvetlerinin devreye girmesiyle savaşın Esad lehine ilerlemesi hız kazandı. Putin, "Ülkedeki cihatçıların Rusya için tehdit olduğunu, savaşa bu grupları engellemek için girdiğini" verdiği bir röportajda dile getirmişti. Rusya'nın müdahalesinin ardından 21 Ekim'de Esad da ilk kez Suriye dışında Moskova'da görülmüştü.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.