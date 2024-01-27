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Trump, tecavüz suçlamasıyla suçlanan dergi yazarına 83 milyon dolar ödemeye mahkum edildi - Son Dakika
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Trump, tecavüz suçlamasıyla suçlanan dergi yazarına 83 milyon dolar ödemeye mahkum edildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisini tecavüzle suçlayan dergi yazarı E. Jean Carroll'a hakaret ettiği ve iftira attığı için Carroll'a 83 milyon dolar ödemeye mahkum dildi. Mahkeme kararının ardından Trump, kararı saçma olarak nitelendirip temyize başvuracağını belirtti.

27.01.2024 - 11:05,
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisini tecavüzle suçlayan dergi yazarı E. Jean Carroll'a hakaret ettiği ve iftira attığı için Carroll'a 83 milyon dolar ödemeye mahkum dildi.

Bu miktarın içinde, zedelenen itibarı ve duygusal zararı için Carroll'a 18.3 milyon dolar tazminat ve cezai tazminat olarak da 65 milyon dolar bulunuyor.

Trump, mahkeme kararının ardından sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, kararı "kesinlikle saçma" olarak nitelendirip temyize başvuracağını belirtti. Ayrıca, bu kararı alınca Amerika Birleşik Devletleri hukuk sisteminin siyasi bir silah olarak kullanıldığını ifade etti.

Önceki davada cinsel taciz suçlamasıyla suçlu bulunan Trump, Carroll'un 2019'daki açıklamalarına karşı ikinci bir zarar tazminatı davasıyla yüzleşiyor. Mahkeme, geçen hafta başlayan davada jürinin tazminat miktarını belirleyeceğini açıklamıştı. Trump ise duruşmalarda Carroll'un iddialarını reddetmişti.

Eski ABD Başkanı Trump, kendisini tecavüzle suçlayan gazeteciye hakaret ettiği için 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
Eski ABD Başkanı Trump, kendisini tecavüzle suçlayan gazeteciye hakaret ettiği için 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
Eski ABD Başkanı Trump, kendisini tecavüzle suçlayan gazeteciye hakaret ettiği için 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
Trump, tecavüz suçlamasıyla suçlanan dergi yazarına 83 milyon dolar ödemeye mahkum edildi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

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