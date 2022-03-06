Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek! - Son Dakika
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Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek!

06.03.2022 10:36

Ukrayna'yı işgale kalkışan Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski ekonomi danışmanı Andrei Illarionov, Ukrayna'nın Putin'i durdurmasının tek yolunun direnmek olduğunu belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 11. güne girilirken, yarın gerçekleştirilecek 3. tur müzakere görüşmelerinden çıkacak sonuçlar bekleniyor. İki ülke arasındaki savaşın nasıl seyir alacağı merakla beklenirken Putin'in eski danışmanı Andrei Illarionov, Rus lideri durdurmanın tek yolunu anlattı.

"DİRENMEKTEN BAŞKA ÇARELERİ YOK"

Önceden Putin'in ekonomi danışmanlığını yapan Andrei Illarionov, "Putin'i durdurmanın tek yolu ona karşı direnmektir. Ukraynalılar şu anda kahramanca direniyorlar ve buna devam etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"PUTİN KAYBETMEDİ, HESABINI YAPIYOR"

Putin'in kaybettiği yönündeki yorumların yanlış olduğunu dile getiren Illarionov, "Putin hesabını yapan ve hedefine konsantre olmuş biri. Aklını kaybetmiş değil, Avrupalı liderler bu konuda yanılıyor" dedi.

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Vladimir Putin, Ekonomi, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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