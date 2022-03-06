Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek! - Son Dakika

Didem yine çok cesur! Tulumun fermuarını göbeğine kadar indirdi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 11. güne girilirken, yarın gerçekleştirilecek 3. tur müzakere görüşmelerinden çıkacak sonuçlar bekleniyor. İki ülke arasındaki savaşın nasıl seyir alacağı merakla beklenirken Putin'in eski danışmanı Andrei Illarionov, Rus lideri durdurmanın tek yolunu anlattı.

"DİRENMEKTEN BAŞKA ÇARELERİ YOK"

Önceden Putin'in ekonomi danışmanlığını yapan Andrei Illarionov, "Putin'i durdurmanın tek yolu ona karşı direnmektir. Ukraynalılar şu anda kahramanca direniyorlar ve buna devam etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"PUTİN KAYBETMEDİ, HESABINI YAPIYOR"

Putin'in kaybettiği yönündeki yorumların yanlış olduğunu dile getiren Illarionov, "Putin hesabını yapan ve hedefine konsantre olmuş biri. Aklını kaybetmiş değil, Avrupalı liderler bu konuda yanılıyor" dedi.