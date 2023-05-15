Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini sergileyen modele tepkiler çığ gibi! - Son Dakika
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Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini sergileyen modele tepkiler çığ gibi!

16.05.2023 14:34

İngiliz model ve internet fenomeni Astrid Wett, evinin oturma odasından inşaat işçilerine göğüslerini ve cinsel organını gösterdiği anları videoya alıp sosyal medyada paylaşması, büyük infial yarattı.

Astrid Wett, evinin oturma odasından karşı inşatta çalışan sarı yelekli işçilere seslenerek "Sizin için bir şeyler var" diye seslendi.

İŞÇİLER UMURSAMADI

Astrid Wett işçiler kendisine baktıkları sırada tişörtünü yukarı kaldırıp göğüslerini işçilere gösterdi. Durumu umursamayan işçiler ise hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya etti.

"KÖTÜ NİYETİM YOKTU"

Instagram modeli, gelen tepkiler üzerine ise kötü bir niyetinin olmadığını sadece zor şartlar altında çalışan işçileri biraz eğlendirmek istediğini söyleyerek kendini savundu.

"HAREKETİ KABUL EDİLEMEZ"

Politik yazar Emily Hewertson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Wett'in hareketinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek "Aynı şeyi bir erkeğin bir grup kadına yaptığını hayal edin" dedi.

"ÖZRÜ KABAHİTİNDEN BÜYÜK"

Emily'nin twitine binlerce kişi yorum yaparak Wett'i eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise işçileri eğlendirmek için bu hareketi yapan Wett için kullanıcılar "Özrü kabahatinden büyük" yorumlarını yaptı.

YORUMLAR (3)
  • Ahmet Yalçınkaya: Yokluk çeken zavallılar yapar kardeş onu! Bende şantiye çalışanıyım eşimi çok seviyorum aşığım bunun gibi yüzlerce gelse karşıma bakmam bu arada 10 yıllık evliyim yani cicim ayı da değil. Zaten evlilik gerçek insanı bulunca olur evlilik olsun diye yada fiziğe bakarak evlenir isen sonra doymamış çözelti olur her yere erirsin konunun özeti bu kardeşim ?? Cevap Yaz 842 79 Yayından Kaldır
  • İbrahim Soytetir: Yalan söylemek çok ayıp 59 45 Yayından Kaldır
  • Abdullah Bayraktar: BİZİM İŞÇİLER OLSA ORAYI YIKARLAR..:)) Cevap Yaz 691 69 Yayından Kaldır
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Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini sergileyen modele tepkiler çığ gibi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini sergileyen modele tepkiler çığ gibi! - Son Dakika
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