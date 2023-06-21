Florida'da Dev Afrika Salyangozları mahalleyi karantinaya soktu - Son Dakika
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Florida'da Dev Afrika Salyangozları mahalleyi karantinaya soktu

Florida'da Dev Afrika Salyangozları mahalleyi karantinaya soktu

21.06.2023 17:29

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward şehrindeki bazı mahalleler, en tehlikeli türlerden biri olarak bilinen istilacı 'dev Afrika salyangozlarının' görülmesinin ardından karantinaya alındı. Karantina, salyangozların taşınmasını yasaklıyor ve evlerde kullanımı onaylanmış bir tür salyangoz yemi kullanmayı planlıyor. Dev Afrika salyangozları, tarımsal ürünlere, bitkilere ciddi zarar veriyor ve insan sağlığı için risk oluşturuyor.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward şehrindeki bazı mahalleler, en tehlikeli türlerden biri olarak bilinen istilacı "dev Afrika salyangozlarının" görülmesinin ardından karantinaya alındı.

CNN'in haberine göre, Florida Tarım ve Tüketici Hizmetleri Departmanı (FDACS) yetkilileri, karantina kararının, bu ayın başlarında şehrin Miramar bölgesinde salyangozların tespit edilmesinin ardından verildiğini söyledi. Karantina, FDACS'nin onayı olmadan, dev Afrika salyangozunun yanı sıra üzerinde toprak, kompost ve bahçe atıkları bulunan bitkileri, bölgenin içine veya dışına taşımayı yasaklıyor.

İSTİLAYA KARŞI SALYANGOZ YEMİ

Karantina bölgesinde iki arıtma merkezi kurulduğunu duyuran yetkililer, Florida tarımına ve doğal alanlarına zarar verebilecek bu salyangozların istilasını önlemek için evlerde de kullanımı onaylanmış bir tür salyangoz yemi kullanmayı planlıyor.

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN RİSKLİ

Yetkililer, salyangozların "sıçan akciğer kurdu" adı verilen ve beyne ulaştığı takdirde menenjite neden olan bir parazit taşıdıkları için insan sağlığı için risk oluşturduğunu kaydetti.

Geçen yıl, Florida'nın Pasco ilçesinin New Port Richey bölgesi de dev Afrika salyangozlarının görülmesinin ardından karantinaya alınmıştı.

Dev Afrika salyangozu

"Dünyadaki en istilacı 100 türden birisi olan" dev Afrika salyangozu, haşere sorunlarının en büyük nedeni olarak kabul ediliyor ve tarımsal ürünlere, bitkilere ciddi zarar veriyor. Dev Afrika salyangozları, en az 500 farklı bitki türü ile beslenmelerinin yanı sıra sıva, plastik geri dönüşüm kutuları ve hatta tabelaları parçalayabiliyor.

LASTİKLERİ PATLATACAK KADAR KESİN

Salyangozların kalsiyumdan oluşan kabukları, üzerlerinden geçen araçların lastiklerini patlatacak kadar keskin kenarlara sahip.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Florida'da Dev Afrika Salyangozları mahalleyi karantinaya soktu - Son Dakika


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