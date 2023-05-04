ABD'de bir polisin, hamile kadına otomobilde doğum yaptırdığı anlar kamerada! - Son Dakika
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ABD'de bir polisin, hamile kadına otomobilde doğum yaptırdığı anlar kamerada!

04.05.2023 15:56

ABD'nin Florida eyaletinde devriye atan bir polis memuru, otoyol kenarında park etmiş araçta doğum yapmak üzere olan kadının yardımına yetişti. Polisin doğuma yardımcı olduğu anlar ise vücut kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, ABD'nin Florida eyaletindeki Hillsborough ilçesinde 30 Nisan'da meydana geldi. Otoyol kenarında park halinde duran aracın sürücüsü 'eşinin doğum yapmak üzere olduğunu' söyleyerek, bölgede devriye gezen polis memuru Daniel Red Jones'tan panik halinde yardım istedi. Polis memuru Red Jones, park halindeki araca giderek kadının doğum yapmasına yardımcı oldu. Jones'un yardımı sonucunda kadının bir kız bebek dünyaya getirdiği ifade edildi.

BEBEĞE 'RED' ADI VERİLDİ

Hillsborough Şerif Departmanı'ndan yapılan açıklamada, bebeğin sağlıklı olduğu ifade edildi. Aile, bebeğe polis memurunun ismini verdi. Hillsborough Şerifi Chad Chronister, "Memur Jones'un hızla harekete geçmesi ve toplumumuza her türlü kapasitede hizmet etmeye olan bağlılığıyla son derece gurur duyuyorum. Bu onun üçüncü kez bir vatandaşın doğumuna yardım edişi. Anne, baba ve kız bebeklerine mutluluklar diliyorum. Tebrikler" dedi.

ABD'de polis bir kadına araçta doğum yaptırdı! O anlar vücut kamerasında
ABD'de polis bir kadına araçta doğum yaptırdı! O anlar vücut kamerasında
Kaynak: DHA
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TEM Otoyolu, Florida, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de bir polisin, hamile kadına otomobilde doğum yaptırdığı anlar kamerada! - Son Dakika


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