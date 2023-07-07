Florida'da polis memuru, tuvalet eğitimi sorunları nedeniyle 3 yaşındaki oğlunu hapse attı

Florida karı koca olan iki polisten biri, geçen yıl tuvalet eğitimi ile ilgili problemler nedeniyle 3 yaşındaki oğullarını hapse attığını kabul ettikten sonra soruşturma altına alındı.

Daytona Beach Shores'taki Teğmen Michael Schoenbrod, bir sosyal hizmet uzmanına oğlunun tuvalet eğitimi konusunda "sorun yaşadığını" ve Ekim ayında "birkaç gün üst üste" hapse konulduğunu ifade etti.

Schoenbrod, "Oğlum ağlıyordu. Onun vermesini beklediğim tepkiyi alıyordum." diye belirtti. Bu, bir Volusia County Şerif Yardımcısı tarafından giyilen bir vücut kamerasıyla kaydedildi.

Rapora göre, polis memurunun oğlu ikinci kez hapse atıldığında kelepçelendi.

Schoenbrod, ayrıca diğer çocuğunu da hapse attığını söyledi. News-Journal'a göre, o dönem 4 yaşında olan oğlunun bir kızı dövdüğünü ve okul öncesi eğitimde "uygunsuz davranışlar" sergilediğini belirtti.

Schoenbrod, "Oğlum ağlıyordu ve hala, bu olayı anımsatırsanız, 'Bunu bir daha asla yapmam.' der. Bu yöntem etkili oldu." dedi.

Schoenbrod, oğlunun "asla tekrar pantolonuna yapmayacağına" dair söz verdiğini belirtti. Çocuğun eş ebeveyni, Daytona Beach Shores Kamu Güvenliği Departmanı'ndan Dedektif Çavuş Jessica Long.

Bu departman, iki polis memuru hakkında dahili bir soruşturma başlattı, ancak bulgular henüz yayınlanmadı. Şehrin polis memurlarını disiplin edip etmeyeceği veya edip etmediği hala belirsiz.

The Daytona Beach News-Journal, iki memurun geçen ay 20 saat izin kullandığını belirtti.

Ne Daytona Beach Shores Kamu Güvenliği Departmanı ne de Schoenbrod ve Long'un avukatı, HuffPost'un yorum talebine yanıt verdi.