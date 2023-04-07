Fransa'da gerilim hala tavada! Eylemciler, Macron'un favori lokantasını yaktı - Son Dakika
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Fransa'da gerilim hala tavada! Eylemciler, Macron'un favori lokantasını yaktı

07.04.2023 13:53

Fransa'da binlerce kişiyi sokaklara döken emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösterilerde 111 kişi gözaltına alındı, 154 polis yaralandı. Eylemciler, başkent Paris'te Macron'un favori restoranlarından La Rotonde'ye saldırdı ve restoranın tentelerinde yangın çıkardı.

Fransa'da parlamentoda oylamaya sunulmadan geçirilen tartışmalı emeklilik reformuna karşı binlerce kişi başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde yeniden sokaklara döküldü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını talep eden göstericiler ve polis arasında yaşanan çatışmalarda 154 polis yaralandı.

111 GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Paris'te 57 bin ülke genelinde ise yaklaşık 570 bin kişinin katıldığı öngörülen protestolarda 111 göstericinin gözaltına alındığı kaydedildi. Genel Emek Konfederasyonu ise başkent Paris'teki protestoya yaklaşık 400 bin kişinin katıldığını açıkladı. Protestoların 11'inci gününde katılım diğer günlere kıyasla daha az oldu.

Fransa'da tansiyon hala yüksek! Göstericiler, Macron'un favori restoranını yakmaya kalktı

MACRON'UN FAVORİ RESTORANINA SALDIRDILAR

Cumhurbaşkanı Macron'un, Çin'e düzenlediği resmi ziyaret sırasında sokaklara inen göstericiler, başkent Paris'te Macron'un favori restoranlarından La Rotonde'ye saldırdı ve restoranın tentelerini ateşe verdi.

Fransa'da tansiyon hala yüksek! Göstericiler, Macron'un favori restoranını yakmaya kalktı

ANAYASA KONSEYİ'NİN İPTAL KARARI ALMASI BEKLENMİYOR

Reformların bir kısmını veya tamamını iptal etme yetkisine sahip olan Anayasa Konseyi, parlamentodan geçen tartışmalı emeklilik reformunu 14 Nisan'da karara bağlayacak. Uzmanlar, Anayasa Konseyi'nin emeklilik reformuna dair yasayı iptal ihtimalinin düşük olduğu görüşünde.

Fransa'da tansiyon hala yüksek! Göstericiler, Macron'un favori restoranını yakmaya kalktı

2 GENSORU ÖNERGESİ VERİLMİŞTİ

Emeklilik reformunun, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron hükümetine karşı iki gensoru önergesi verilmişti. Verilen ilk gensoru önergesi 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 olan oy çoğunluğunun 9 oyla sağlanamaması nedeniyle reddedilmişti. İkinci gensoru önergesi ise 94 lehte oy alarak başarısız olmuştu. İki gensoru önergesinin de Ulusal Meclis'te başarısız olmasının ardından emeklilik reformu yasalaşmıştı.

Fransa'da tansiyon hala yüksek! Göstericiler, Macron'un favori restoranını yakmaya kalktı

EMEKLİLİK YAŞI HER YIL 3 AY KADEMELİ OLARAK ARTACAK

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre, Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.

İşte gösterilerden kareler;

Fransa'da tansiyon hala yüksek! Göstericiler, Macron'un favori restoranını yakmaya kalktı
Fransa'da tansiyon hala yüksek! Göstericiler, Macron'un favori restoranını yakmaya kalktı
Fransa'da tansiyon hala yüksek! Göstericiler, Macron'un favori restoranını yakmaya kalktı
Fransa'da tansiyon hala yüksek! Göstericiler, Macron'un favori restoranını yakmaya kalktı
Fransa'da tansiyon hala yüksek! Göstericiler, Macron'un favori restoranını yakmaya kalktı
Fransa'da tansiyon hala yüksek! Göstericiler, Macron'un favori restoranını yakmaya kalktı
Fransa'da tansiyon hala yüksek! Göstericiler, Macron'un favori restoranını yakmaya kalktı
Fransa'da tansiyon hala yüksek! Göstericiler, Macron'un favori restoranını yakmaya kalktı
Fransa'da tansiyon hala yüksek! Göstericiler, Macron'un favori restoranını yakmaya kalktı
Kaynak: İHA
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Fransa'da tansiyon hala yüksek! Göstericiler, Macron'un favori restoranını ateşe verdi Fransa'da tansiyon hala yüksek! Göstericiler, Macron'un favori restoranını ateşe verdi Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteride 111 kişi gözaltına alındı

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Son Dakika Dünya Fransa'da gerilim hala tavada! Eylemciler, Macron'un favori lokantasını yaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da gerilim hala tavada! Eylemciler, Macron'un favori lokantasını yaktı - Son Dakika
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