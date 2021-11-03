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Fransa, Lazio taraftarlarının ülkeye girişini yasakladı: Gerekçe, faşist tezahüratları ve Nazi selamı - Son Dakika
BBC

Fransa, Lazio taraftarlarının ülkeye girişini yasakladı: Gerekçe, faşist tezahüratları ve Nazi selamı

03.11.2021 16:31
Fransa, Lazio taraftarlarının ülkeye girişini yasakladı: Gerekçe, faşist tezahüratları ve Nazi selamı

Fransa'nın, yarın Marsilya'yla maçı olan Lazio ekibinin taraftarlarını "faşist tezahüratlar yapmaları ve Nazi selamı vermeleri" gerekçesiyle yasaklaması İtalya'da tepki çekti.

Fransa'nın, yarın Marsilya'yla maçı olan Lazio ekibinin taraftarlarını "faşist tezahüratlar yapmaları ve Nazi selamı vermeleri" gerekçesiyle yasaklaması İtalya'da tepki çekti.

Fransa İçişleri Bakanlığı, Perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı için Marsilya'ya gidecek Lazio takımının taraftarlarının stadyuma ve kente girişini yasakladı. Bakanlık ayrıca, "Lazio taraftarı olduğunu söyleyen ya da bu yönde hareket edenlerin" Fransa'ya karayolu, demiryolu, deniz ve hava sınırlarından girişlerinin de durdurulması talimatı verdi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yasağın gerekçesini, Lazio taraftarlarının defalarca şiddet olaylarına karışmaları ve sıklıkla faşist tezahüratlar yaparak Nazi selamı vermeleri olarak açıkladı.

Karşılaşmanın 21 Ekim'de Roma'da oynanan ilk ayağında da İtalya tarafı Marsilya taraftarlarına benzer bir yasak uygulamıştı. Ancak Fransız hükümetinin yasağı tüm ülke çapına yayması ve gerekçelendirme şekli İtalya'da tepkilere yol açtı.

Lazio: 'Kabul edilemez'

Lazio takımı, bunun "kabul edilemez bir hakaret" olduğunu belirterek Fransa'dan açıklama talep etti ve İtalya diplomasisinden destek istedi.

Kulübün açıklamasında, "Lazio, tüm taraftarlarımıza ve kulübümüzün kendisine yönelik bu haksız hakareti kabul edemez. Kulübümüz, stadyum içinde ve dışında şiddet içeren davranışlara ve her türlü ayrımcılığa karşı somut eylemlerle mücadele etmiştir" denildi.

Lazio'ya siyaset dünyasından da destek geldi. Muhalefetteki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi lideri Giorgia Meloni, Fransa'nın tüm Lazio taraftarlarının ülkeye girişini yasaklayarak ayrımcılık yaptığını savundu.

Meloni, taraftarların yalnızca stadyuma ve kente değil, ülkeye girişlerinin de yasaklanmasının "insanların dolaşım özgürlüğüyle ilgili tüm uluslararası yasalara aykırı olduğunu" söyledi. Muhalefet lideri, hükümete ve Başbakan Mario Draghi'ye bu konuda net bir duruş sergilemeleri çağrısı yaptı.

Serie A'daki iki başkent takımından biri olan Lazio, sıklıkla fanatik taraftar grubunun faşizm referanslı eylemleriyle anılıyor. Irriducibili isimli fanatik grubu, 2019'da doğrudan faşist lider Benito Mussolini'ye destek veren bir pankart açarak faşist selamı vermişti. Milano kentindeki maçtan önce bir grup, Mussolini'nin öldürüldükten sonra ayaklarından asıldığı Loreto Meydanı yakınlarında "Mussolini onuruna" yazılı bir pankart açmıştı. Bir grup Lazio fanatiği bu eylem nedeniyle faşizm propagandası yapmaktan yargılanmıştı.

Kulübün sembolü olan şahini eğiterek maçlardan önce stadyuma getiren Juan Bernabe de geçen ay Mussolini'yi övdüğü ve faşist selamı verdiği için tepki çekince görevden uzaklaştırılmıştı. Bernabe, İtalya basınına yaptığı açıklamalarda Mussolini'ye saygı duyduğunu ancak "Roma selamı" olarak anılan hareketin yasak olduğunu bilmediğini öne sürmüştü.

Fransa, Lazio taraftarlarının ülkeye girişini yasakladı: Gerekçe, faşist tezahüratları ve Nazi selamı

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Son Dakika Dünya Fransa, Lazio taraftarlarının ülkeye girişini yasakladı: Gerekçe, faşist tezahüratları ve Nazi selamı - Son Dakika Dünya

BBC

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