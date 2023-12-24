11:10 •
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi•
09:39 •
Özgür Özel, şehit Enes Budak ile fotoğrafını paylaştı: 2020'de yan yana geldiğimizi görünce bir kez daha kahroldum•
Filsitin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde bulunan Deir al-Balah bölgesinde dün gece düzenlenen saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 sivilin ise yaralandığını duyurdu.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, 'Gazze'de her gece olduğu gibi işgal güçleri, sivillerin evlerine yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırarak geceleri bitmek bilmeyen bir kabusa dönüştürüyor. Filistin Kızılayı ekipleri dün gece Gazze'nin merkezindeki Deir al-Balah'ta bir evin hedef alınmasının ardından hayatın kaybeden 5 sivili ve 27 yaralıyı tahliye etti' denildi.
Son Dakika › Dünya › Gazze'de saldırı: 5 sivil öldü, 27 yaralı - Son Dakika