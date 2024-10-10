George Baldock Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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George Baldock Hayatını Kaybetti

George Baldock Hayatını Kaybetti

Eski futbolcu George Baldock, Yunanistan'daki evindeki havuzda ölü bulundu. Ölüm nedeni araştırılıyor.

10.10.2024 07:27
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Eski Sheffield United oyuncusu, İngiltere doğumlu Yunan futbolcu George Baldock, 31 yaşında hayatını kaybetti.

Baldock'un Yunanistan'daki evinin yüzme havuzunda ölü bulunması futbol camiası ve Yunanistan'da şok etkisi yarattı.

Baldock'un ölüm nedeni henüz belirlenmese de polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yunan basınında yer alan haberlere göre; Baldock'un eşi, kendisiyle iletişim kuramaması üzerine endişelendi ve Baldock'u kontrol etmek için arkadaşlarından biri evlerine gittiğinde George Baldock'u yüzme havuzunda ölü olarak buldu.

Olay yerine ilk ulaşan polis. Baldock'u yaşama döndürmeye çalışsa da sağlık ekipleri futbolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

1993'te İngiltere'nin Buckingham kentinde doğan Baldock, büyükannesi üzerinden Yunan vatandaşlığına geçti.

Baldock, İngiltere'nin köklü takımlarından Sheffield United'da geçirdiği 7 yılın ardından Yunan ekibi Panathinaikos'a bu yaz transfer olmuştu.

Ailesinin açıklamasında, "George'un hayatını kaybettiğini üzüntüyle bildiririz. Bu korkunç kayıp nedeniyle ailesi olarak şoktayız" ifadeleri yer aldı.

Panathinaikos takımı da yaptığı açıklamada yaşadıkları büyük kayıp nedeniyle Baldock'un ailesiyle dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

Baldock, Yunan ekibinde dört karşılaşmaya çıkmış ve Pazar günkü Olympiakos maçında da forma giymişti.

Baldock Yunanistan Milli Takımı'yla da 12 kez sahaya çıkmıştı.

Kaynak: BBC

Yunanistan, Futbol, Dünya, Polis, Spor, Son Dakika

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