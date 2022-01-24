Ghani, İngiltere Başbakanı Johnson hakkında soruşturma talimatı verdi! "Müslüman olduğum için görevden alındım"

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İktidar partisi milletvekili Ghani, Sunday Times gazetesine yaptığı açıklamada o dönem partinin disiplinden sorumlu yetkilisine neden görevden alındığını sorduğunu ve 'Müslümanlığının bazı meslektaşlarını rahatsız ettiği' yanıtını aldığını söylemişti.

MUHAFAZAKAR PARTİ GHANI'NIN İDDİALARININ DOĞRU OLMADIĞINI SAVUNDU

Başbakanlığın soruşturma kararıyla ilgili açıklamasında, Johnson'ın bu iddiaları "çok ciddiye aldığı" belirtildi. O dönemde de Muhafazakar Parti'nin disiplinden sorumlu yetkilisi olan Mark Spencer ise Ghani'nin iddialarının doğru olmadığını savundu.

PARTİ İÇİNDE DIŞLANACAĞI ENDİŞESİYLE SESSİZ KALDI

Spencer, o dönem Johnson'ın Ghani'ye resmi şikayette bulunmasını tavsiye ettiğini ancak eski bakan yardımcısının bunu yapmadığını söyledi. Ghani ise parti içinde dışlanacağı ve kariyerinin zarar göreceği endişesiyle sessiz kaldığını belirtti.

"PARTİ İÇİNDE İSLAMOFOBİK IRKÇILIK ÖNEMSENMİYOR"

Eski Dışışleri Bakan Yardımcılarından Barones Sayeeda Warsi, Ghani'nin deneyiminin hükümet içinde 'herkesin bildiği bir sır olduğunu' söyledi. BBC'ye konuşan Warsi, Johnson'ın soruşturma kararının bir "başlangıç" olduğunu ancak soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiğini belirtti. Sayeeda Warsi, Muhafazakar Parti içinde 'İslamofobik ırkçılığın, diğer ırkçılık türleri kadar ciddi görülmediğini ve konu medyaya yansımadığı sürece harekete geçilmediğini' savundu.

BAKAN ZAHAWI: PARTİMİZDE İSLAMOFOBİYE YER YOKTUR

Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi ise Twitter'daki paylaşımında partisinde "İslamofobiye veya herhangi bir ırkçılığa yer olmadığını" yazdı. Zahawi iddiaların "düzgün bir şekilde soruşturulması ve ırkçılığın ortadan kaldırılması" gerektiğini de sözlerine ekledi.

SAĞLIK BAKANI, GHANI'NİN DİNLENMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Sağlık Bakanı Sajid Javid de konunun "düzgün bir soruşturmaya" ihtiyaç duyduğunu belirterek, Ghani'yi "resmi bir şikayette bulunmasında" destekleyeceğini ve Ghani'nin "dinlenmesi gerektiğini" ifade etti.

GHANI ŞUBAT 2020'DE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Nusrat Ghani, 2018 yılında Theresa May hükümetinde Ulaştırma Bakanlığı'nda görevine atanmış ve Avam Kamarası'nda konuşan ilk Müslüman kadın bakan yardımcısı olmuştu. Ghani, Şubat 2020'de ise Johnson tarafından görevinden alınmıştı.