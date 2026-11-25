Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay, otomobil programı Top Gear'ın yeni sunucu kadrosunun başına geçti. Program, son kez ekrana geldiği 2022'den dört yıl sonra yeniden hayata dönüyor, BBC'nin haberine göre.

Ramsay'nin yanında yer alacak diğer sunucuların adı henüz açıklanmadı. Çekimler gelecek yıl başlayacak; Top Gear'ın ekrana dönüşü ise 2028'de olacak.

PROGRAM 2022'DEKİ KAZAYLA DURMUŞTU

Uzun yıllardır yayımlanan program 2022'den beri ekranda değildi. O yıl sunuculardan eski kriket yıldızı Andrew Flintoff, programın test pistinde kullandığı üstü açık üç tekerlekli otomobilin takla atması sonucu yüzünden ve kaburgalarından ciddi biçimde yaralanmıştı.

"TAM KARARINDA BİR KAOS"

Yeni görevini duyuran açıklamasında Ramsay, programa "taze bir enerji ve iddia" getirmek istediğini söyledi. Ünlü şef, Top Gear'ın formülünü "şaşırtıcı, eğlenceli ve tam kararında bir kaos" sözleriyle tarif etti.

Sert üslubuyla tanınan Ramsay, yemek programlarıyla dünya çapında izleyiciye ulaşan bir isim. Top Gear ise onlarca ülkede yayımlanan, otomobil dünyasının en bilinen televizyon programlarından biri.

Kaynak: BBC