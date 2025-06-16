Güney Afrika\'da Sel Felaketi: 90 Ölü

GÜNEY Afrika'da şiddetli yağışların neden olduğu selde 90 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde şiddetli yağışlar ve kar fırtınalarının neden olduğu selde 90 kişi yaşamını yitirdi. Doğu Cape eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.