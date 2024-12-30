Güney Kore\'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol İçin Tutuklama Talebi

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GÜNEY Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama talep edildi.

Üst düzey görevliler hakkında Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığı'nın ortak soruşturmasını yürüten yetkililer, Yoon'un tutuklanması için Seul Batı Bölge Mahkemesi'ne başvurdu. Yoon'un üç kez ifadeye çağrıldığı fakat çağrılara karşılık vermediği belirtilerek tutuklanması talep edildi.

Yoon'un avukatlarından Yun Gap-geun, talebe karşılık yasal girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.