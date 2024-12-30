Güney Kore\'de Uçak Kazası: 179 Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya

GÜNEY Kore'de 179 kişinin hayatını kaybettiği uçağın son 48 saatte 13 sefer yaptığı tespit edildi.

Güney Kore'de seyahat sektöründen yetkililer, 179 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklamada bulundu. Yetkililer, Jeju Air Hava Yolu şirketine ait kaza yapan uçağın, çeşitli seyahat acenteleri aracılığıyla daha uygun fiyata tur uçuşları yaptığını bildirdi. Turlar kapsamında Boeing B 737-800 tipi uçağın, kazadan önceki 48 saatte 13 sefer yaptığını aktaran yetkililer, bu uçuşların bazılarının Çin, Tayland, Malezya, Japonya ve Tayvan'a olduğunu söyledi.

Jeju Air'in, ülkedeki diğer hava yolu firmalarına göre aylık ortalama en çok uçak kullanan firmalardan biri olduğu ifade edildi.