Gürcistan\'da Muhalefet Seçimlere Karşı Protesto Düzenledi

Dünya

GÜRCİSTAN'DA parlamento seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet yeni seçim çağrısı yaptı.

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen muhalefet partileri, başkent Tiflis'te protesto düzenleyerek seçimlerin yenilenmesini istedi.

Yüzde 54 oy alan Gürcü Rüyası Partisi 2012, 2016 ve 2020'deki parlamento seçimlerinin ardından bir kez daha lider parti oldu. Ancak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) bir gözlemci heyeti seçimlerde süreçle ilgili sorunlar olduğunu belirtti.

Dün gece muhalefet partileri ve destekçileri parlamento binası önünde toplandı.

Seçim sonuçlarını tanımayan göstericiler ellerinde Gürcistan, Ukrayna ve Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıdı.