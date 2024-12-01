Gürcistan\'da Protesto Gerginliği

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(ANKARA) - Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, ABD'nin Gürcistan'daki şiddet olaylarını kınaması ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin meydan okumasıyla karşı karşıya kalırken, Gürcistan polisini "Devletin anayasal düzenini ihlal etmeye yönelik başka bir girişimden başarıyla korudu" diyerek övdü.

"devletin altını oymak için yabancı emirlerle hareket ettiklerini" söylediği protestocuları bastırdığı için övdü.

Gürcistan, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa Birliği üyelik görüşmelerini önümüzdeki dört yıl için durdurduğunu açıklamasından bu yana krizin eşiğinde. Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin, Gürcistan'ın Batı yanlısı bir çizgiden uzaklaşıp Rusya'nın yörüngesine doğru kaydığını düşündükleri için alarma geçtiği söyleniyor. Başkent Tiflis'te son üç gecedir hükümet karşıtı büyük protestolar düzenlenirken, polis, protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Tiflis'te bugün daha fazla protesto yapılması planlanırken, yerel medya, ülke genelindeki kasaba ve şehirlerde de gösteriler yapıldığını bildirdi.

Kremlin, Gürcistan'daki olaylara dair henüz yorum yapmadı

Rus güvenlik yetkilisi Dmitry Medvedev, bugün yaptığı açıklamada, Gürcistan'da bir devrim girişiminin gerçekleşmekte olduğunu söyledi. Medvedev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna yolunda, karanlık uçuruma doğru hızla ilerlediğini" söyledi. Genellikle bu tür şeylerin sonu çok kötü biter" dedi. Kremlin, Gürcistan'daki son olaylarla ilgili henüz bir yorum yapmadı.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, göstericilere karşı "aşırı güç" kullanılmasını kınayan ABD'nin eleştirilerini reddetti. Kobakhidze, "Dün şiddet yanlısı gruplar ve onların yabancı eğitmenleri tarafından uygulanan en ağır sistematik şiddete rağmen, polis Amerika ve Avrupa'dakilerden daha yüksek bir standartta hareket etti ve devleti anayasal düzeni ihlal etmeye yönelik başka bir girişimden başarıyla korudu" dedi.

Washington'un dün Gürcistan'la stratejik ortaklığını askıya aldığı açıklamasıyla ilgili Kobakhidze, bunun "geçici bir durum" olduğunu ve Gürcistan'ın ocak ayında göreve başlayacak olan yeni ABD Başkan Donald Trump yönetimiyle görüşeceğini söylemekle yetindi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zourabichvili, görev süresi sona erdiğinde istifa etmeyi reddedeceğini söyledi

Öte yandan hükümeti eleştiren ve Gürcistan'ın AB üyeliğinin güçlü bir savunucusu olan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, dün yaptığı açıklamada, görev süresi bu ay sonunda sona erdiğinde istifa etmeyi reddedeceğini söyledi. Zourabichvili, ekim ayında muhalefetin hileli olduğunu söylediği seçimlerde seçilen yeni parlamentonun gayrimeşru olması ve halefini belirleme yetkisi olmaması nedeniyle görevde kalacağını söyledi. Kobakhidze ise Zourabichvili'nin "duygusal durumunu" anladığını belirterek, "Ancak elbette 29 Aralık'ta konutunu terk etmek ve bu binayı meşru olarak seçilmiş bir cumhurbaşkanına teslim etmek zorunda kalacak" dedi.

Gürcü Rüyası Partisi, sert ve Batı karşıtı açıklamalarıyla tanınan eski futbol yıldızı Mikheil Kavelashvili'yi devlet başkanı adayı olarak gösterdi. Devlet başkanı, 14 Aralık'ta parlamento üyeleri ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan bir seçim kurulu tarafından seçilecek.