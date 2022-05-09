Haiti'de çeteler aralarında 8 Türk misyonerin de olduğu bir grubu kaçırdı - Son Dakika
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Haiti'de çeteler aralarında 8 Türk misyonerin de olduğu bir grubu kaçırdı

09.05.2022 16:20
Haiti'de çeteler aralarında 8 Türk misyonerin de olduğu bir grubu kaçırdı

Haiti ve Dominik medyasından alınan haberlere göre, çeteler arası çatışmaların yoğun yaşandığı Haiti'de aralarında Türk misyonerlerin bulunduğu bir grup kaçırıldı. Reuters'a göre çeteler tarafından kaçırılanlar arasında sekiz Türk bulunuyor.

Haiti24'ün haberine göre, kaçırma olayı dün (8 Mayıs) öğleden sonra Croix-des-Bouquets bölgesinde gerçekleşti. Daha önce bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanadalı bir grup misyoner de kaçırılmıştı.

Dominik Cumhuriyeti merkezli Listin Diario'nun haberine göre, kaçırılan otobüste Haitili yolcular ve Dominikli bir şoför de bulunmaktaydı.

Haiti Ulusal Polisi Sözcüsü, Reuters'ın çetelerle ilgili yorum talebine cevap vermedi.

NE OLMUŞTU?

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moïse, 7 Temmuz 2021'de evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Moïse'nin öldürülmesinin ardından çeteler giderek ülke içinde daha güçlü hale gelmişti.

Haiti İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi'nin verilerine göre geçen yıl Haiti'de 81'i yabancı 1200 insan kaçırıldı. Kaçırılanların 17'sinin ABD ve Kanadalı Hıristiyan misyonerler olduğu belirtilirken 400 Mawozo isimli çetenin her biri için 1 milyon dolar fidye istediği de kayıtlara geçti.

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Misyonerlik, Haiti, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Haiti'de çeteler aralarında 8 Türk misyonerin de olduğu bir grubu kaçırdı - Son Dakika


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