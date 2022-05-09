Haiti'de çeteler aralarında 8 Türk misyonerin de olduğu bir grubu kaçırdı - Son Dakika

Haiti24'ün haberine göre, kaçırma olayı dün (8 Mayıs) öğleden sonra Croix-des-Bouquets bölgesinde gerçekleşti. Daha önce bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanadalı bir grup misyoner de kaçırılmıştı.

Dominik Cumhuriyeti merkezli Listin Diario'nun haberine göre, kaçırılan otobüste Haitili yolcular ve Dominikli bir şoför de bulunmaktaydı.

Haiti Ulusal Polisi Sözcüsü, Reuters'ın çetelerle ilgili yorum talebine cevap vermedi.