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Halk savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeyi sürdürüyor - Son Dakika

Halk savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeyi sürdürüyor

14.02.2022 10:39

Rusya-Ukrayna hattındaki gerilim iyice yükseldi. Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya yönelik işgale başlayacağı gündemdeyken, Kiev yönetimi halkı savaş olasılığına karşı eğitmeye başladı. Ukrayna ordusu genç yaşlı demeden çok sayıda vatandaşa temel askeri eğitim bilgisi veriyor.

Tüm dünyanın dört gözle takip ettiği Ukrayna- Rusya hattında tansiyon giderek tırmanırken Kiev'de Ukrayna ordusu yedek birlikleri sivil halka savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim bilgisi verdi.

Ukrayna savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeye devam ediyor

DÜNYA OLASI BİR SAVAŞA KİLİTLENDİ

Rusya ile Ukrayna arasında Donbas'ta çatışmalar 2014'ten bu yana sürerken iki ülke arasında savaş çıkacağı sözleri dünya kamuoyunun en önemli gündem maddesi haline geldi.

Ukrayna savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeye devam ediyor

TELEFON DİPLOMASİSİ DE DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair iddialar gün geçtikçe yayılırken telefon diplomasisi de devam ediyor.

Ukrayna savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeye devam ediyor

CEPHEDEKİ ASKERİ SEVKİYATLAR HIZ KESMİYOR

Putin ile Vladimir Zelenskiy dünya liderleri ile üst üste görüşmeler gerçekleştirirken cephede askeri sevkiyatlar ise sürüyor.

Ukrayna savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeye devam ediyor

HALK SAVAŞ İHTİMALİNE KARŞI EĞİTİM ALMAYA BAŞLADI

Ukrayna'da halk Rusya'ya karşı protestolarını arttırırken bir yandan da olası savaş ihtimaline karşı askeri eğitim almaya başladı.

Ukrayna savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeye devam ediyor

GENÇ, YAŞLI PEK ÇOK KİŞİ EĞİTİMLERE KATILDI

Başkent Kiev'de yapılan Ukrayna ordusu yedek birlikleri, sivil halka savaş olasılığına karşı temel askeri eğitim veriyor. Askeri eğitime, genç ve yaşlı pek çok Ukraynalı katıldı.

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Ukrayna, Savaş, Rusya, Kiev, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Halk savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeyi sürdürüyor - Son Dakika Dünya


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