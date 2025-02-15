Hamas, 3 İsrailli Esiri Kızılhaç\'a Teslim Etti

Dünya

HAMAS, 3 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim etti.

İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra anlaşmanın 6'ncı turu kapsamında Hamas, 3 İsrailli esiri Kızılhaç ekibine teslim etti. Hamas dün yaptığı açıklamada serbest bırakılacak esirlerin isimlerini Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn olarak duyurdu. 3 İsrailli esire karşılık 369 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada, 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsraillinin serbest bırakılması bekleniyor.