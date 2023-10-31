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Hamas, İsrail askerlerini taşıyan araçları pusuya düşürerek birer birer imha etti - Son Dakika

Hamas, İsrail askerlerini taşıyan araçları pusuya düşürerek birer birer imha etti

Son Güncelleme: 31.10.2023 19:55

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin doğu tarafından giren dört İsrail askeri aracını pusuya düşürerek imha ettiğini duyurdu. Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait 3 aracın 'Yasin 105' roketleriyle imha edildiği bildirildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin doğusundan giren dört İsrail askeri aracını pusuya düşürerek imha ettiğini duyurdu. İsrail ordusu ise Gazze'yi yoğun bombardımana tutmaya devam ediyor.

"İSRAİL ARAÇLARINI SAĞLAM BİR PUSUYA DÜŞÜRDÜK"

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "Mücahitlerimiz, Gazze'nin doğusundaki Cuhr ed-Dik bölgesine giren İsrail askeri araçlarını sağlam bir pusuya düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

Hamas'tan Gazze'ye giren İsrail araçlarını pusuya düşürdü! 'Yasin 105' roketleriyle kullanılamaz hale getirdiler

YASİN 105 ROKETLERİ KULLANILDI

Açıklamada, İsrail ordusuna ait 4 aracın "Yasin 105" roketleriyle imha edildiği, yanan araçlara müdahale için gelen dördüncü aracın da aynı şekilde hedef alınarak kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

KASSAM MENSUPLARI GÜVENLİ ŞEKİLDE ALANDAN ÇEKİLDİ

Kassam mensuplarının, pusu kurulan bölge İsrail tarafından havan toplarıyla bombalanmadan önce kayıp vermeden güvenli şekilde alandan çekildiği belirtildi. Bu açıklamadan hemen önce İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda iki askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Hamas'tan Gazze'ye giren İsrail araçlarını pusuya düşürdü! 'Yasin 105' roketleriyle kullanılamaz hale getirdiler

29 EKİM'DE SINIRLI KARA HAREKATINA BAŞLADILAR

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardımana tutarken, 29 Ekim'de sınırlı kara harekatına başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hamas, İsrail askerlerini taşıyan araçları pusuya düşürerek birer birer imha etti - Son Dakika
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