Hamas, İsrail askerlerini taşıyan araçları pusuya düşürerek birer birer imha etti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin doğusundan giren dört İsrail askeri aracını pusuya düşürerek imha ettiğini duyurdu. İsrail ordusu ise Gazze'yi yoğun bombardımana tutmaya devam ediyor.
Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "Mücahitlerimiz, Gazze'nin doğusundaki Cuhr ed-Dik bölgesine giren İsrail askeri araçlarını sağlam bir pusuya düşürdü" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İsrail ordusuna ait 4 aracın "Yasin 105" roketleriyle imha edildiği, yanan araçlara müdahale için gelen dördüncü aracın da aynı şekilde hedef alınarak kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.
Kassam mensuplarının, pusu kurulan bölge İsrail tarafından havan toplarıyla bombalanmadan önce kayıp vermeden güvenli şekilde alandan çekildiği belirtildi. Bu açıklamadan hemen önce İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda iki askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardımana tutarken, 29 Ekim'de sınırlı kara harekatına başladığını açıklamıştı.
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