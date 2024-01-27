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Hamas, İsrailli rehinelerin görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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Hamas, İsrailli rehinelerin görüntülerini paylaştı

Hamas, elinde tuttuğu 3 İsrailli genç kadının görüntülerini paylaşarak mesaj verdi. Videoda genç kadınlar, esir tutulduklarını belirterek İsrail hükümetine seslendiler ve evlerine dönmek istediklerini ifade ettiler. Hamas'ın şu anda 132 İsrailli rehine bulundurduğu bildirildi.

Hamas, İsrailli rehinelerin görüntülerini paylaştı
27.01.2024 - 11:46,
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Hamas ellerinde bulundurduğu rehinelerden 3 İsrailli genç kadının görüntülerini paylaşarak "Gazze Şeridi'nde El Kassam Tugayları tarafından esir alınan bazı kadın düşman askerlerinden mesaj" ifadesiyle paylaştı.

Hamas'ın 7 Ocak'ta esir aldığı 3 İsrailli genç kadının İbranice konuştukları videoda, esir tutulduklarını belirterek kendilerini tanıttıkları görüldü. Genç kadınların mesajlarında İsrail hükümetine seslendikleri ve evlerine dönmek istedikleri ifadeleri yer aldı. Yerel basın hali hazırda Hamas tarafından 132 İsraillinin esir tutulduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
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İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas, İsrailli rehinelerin görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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