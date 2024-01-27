Hamas, İsrailli rehinelerin görüntülerini paylaştı

Hamas ellerinde bulundurduğu rehinelerden 3 İsrailli genç kadının görüntülerini paylaşarak "Gazze Şeridi'nde El Kassam Tugayları tarafından esir alınan bazı kadın düşman askerlerinden mesaj" ifadesiyle paylaştı.
Hamas'ın 7 Ocak'ta esir aldığı 3 İsrailli genç kadının İbranice konuştukları videoda, esir tutulduklarını belirterek kendilerini tanıttıkları görüldü. Genç kadınların mesajlarında İsrail hükümetine seslendikleri ve evlerine dönmek istedikleri ifadeleri yer aldı. Yerel basın hali hazırda Hamas tarafından 132 İsraillinin esir tutulduğu belirtildi.
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