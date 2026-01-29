Hamas'tan çok konuşulacak Gazze açıklaması: Yönetimi devretmeye hazırız - Son Dakika
Dünya

Hamas'tan çok konuşulacak Gazze açıklaması: Yönetimi devretmeye hazırız

29.01.2026 08:32
Hamas'tan sürpriz bir açıklama geldi. Gazze'nin yönetimini Filistinli teknokrat komiteye devretmeye hazır olduklarını belirten Hamas yetkilileri "Devir teslimi denetlemek üzere komiteler oluşturuldu. Gazze'deki tüm alanlardaki yönetim teknokrat komiteye devredilmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Hamas, Gazze'nin yönetimini Filistinli teknokrat komiteye devretmeye hazır olduğunu belirtti.

"DOSYALAR TAMAMLANDI"

Hamas sözcülerinden Hazem Qassem, "Protokol hazırlandı, dosyalar tamamlandı ve devir teslimi denetlemek üzere komiteler oluşturuldu. Böylece, Gazze Şeridi'ndeki tüm alanlarda yönetimin teknokrat komiteye tam olarak devredilmesi sağlanacak." dedi.

"BARIŞ KURULUNUN" DENETİMİ ALTINDA ÇALIŞACAKLAR

15 üyeli "Gazze Yönetim Kurulu", 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak oluşturuldu. Başkanlığını eski Filistin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ali Şaas'ın yapacağı ve Filistinli teknokratlardan oluşan ekip, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık edeceği üst yönetim olan "Barış Kurulu"nun denetimi altında çalışacak.

3 OMURGALI BARIŞ KURULU

Gazze için düşünülen yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Kurulu Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor. Bu kapsamda başkanlığını Trump'ın yapacağı "Barış Kurulu" oluşturulurken, Trump, Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti. "Gazze Yönetim Kurulu"nun başına ise, eski Filistin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaas getirilmişti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Trump, Türkiye dahil bir çok ülkeyi kurula davet etmişti. Daveti kabul eden ülkeler kurulda 3 yıl yer alabilecek. 3 yıl tamamlandıktan sonra, kurul üyeliklerinin devam edebilmesi için ülkelerin 1 milyar dolar ödenmesi gerekecek. Ödeme yapmayanlar kuruldan çıkartılacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Gakko 23 Gakko 23:
    Bu kadar Çile boşuna çekildi demek ki 22 7 Yanıtla
  • Gakko 23 Gakko 23:
    Her şerde bir hayır vardır bize göre şer bilemeyiz 15 3 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
