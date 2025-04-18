Hamas\'tan İsrail\'e Koşullu Anlaşma Teklifi

HAMAS, İsrail'in saldırılarını sonlandırması ve Gazze'den çekilmesi karşılığında tüm İsrailli rehinelerin serbest bırakılacağını açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi, Halil el-Hayye, İsrail tarafından yapılan 'kısmi' ateşkes teklifleriyle ilgili açıklama yaptı. İsrail'in önerdiği ateşkes teklifi sona erdiğinde Gazze'ye saldırıların yeniden başlayacağı bu tür kısmi ateşkes tekliflerini reddettiklerini belirten Hayye, "İsrail'in saldırıları sona erdirmesi, Gazze'den tamamen geri çekilmesi, yeniden imarın başlaması ve ablukanın sona ermesi karşılığında tüm tutukluların serbest bırakılmasını öngören kapsamlı bir paket üzerinde derhal müzakerelere başlamaya hazırız" dedi.