Hamas Üç İsrailli Esiri Serbest Bırakıyor - Son Dakika
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Dünya

Hamas Üç İsrailli Esiri Serbest Bırakıyor

Hamas, 369 Filistinli mahkum karşılığında yarın üç İsrailli esiri serbest bırakacak.

14.02.2025 18:18
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(ANKARA) - İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasında krizin aşılmasının ardından Hamas, yarın 369 Filistinli mahkumla takas edilmek üzere serbest bırakılacak üç esirin isimlerini açıkladı.

Hamas, yarın İsrail'deki Filistinli mahkumlarla takas edilmek üzere serbest bırakılacak üç esirin isimlerini açıkladı. Serbest bırakılacak esirlerin kimliği, Rus asıllı İsrail vatandaşı Aleksander Troufanov, Arjantin asıllı İsrail vatandaşı Yair Horn ve ABD asıllı İsrail vatandaşı Sagui Dekel-Chen olarak açıklandı. İsrial'in üç esir karşılığında İsrail'de tutuklu bulunan 369 Filistinli mahkumu serbest bırakması bekleniyor.

Yarın öğlen yerel saatle 12.00'da Kızılhaç'a eslim edilmesi beklenen Alexander Troufanov (29), Yair Horn (46) ve Sagui Dekel-Chen (36), Gazze sınırındaki bir kibbutzdan 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas tarafından kaçırılmıştı.

Hamas bu hafta, İsrail'in ateşkes kurallarını ihlal ederek Gazze'de sivillere ateş açtığı gerekçesiyle, yarın bırakılacak esirlerin bırakılma tarihini erteleyeceğini ifade etmişti. İsrail, üç rehinenin zamanında serbest bırakılmaması Gazze'deki saldırılarına devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump da, Hamas'ın cumartesi günü öğlene kadar Gazze'de tuttuğu tüm rehineleri serbest bırakmaması halinde ateşkesin sona erdirilmesi gerektiğini söylemişti.

Hamas dün yaptığı bir açıklamada, İsrailli üç esiri ateşkes kapsamında olması gerektiği gibi yarın serbest bırakacağını açıkladı.

Ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden bu yana, 16 İsrailli ve beş Taylandlı esir, İsrail'de tutulan 566 Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden altı hafta sonra toplam 33 İsrailli esir yaklaşık bin 900 Filistinli mahküm ve tutukluya karşılık serbest bırakılacak. 7 Ekim'de kaçırılan esirlerden 73'ünün hala Gazze'de tutulduğu belirtiliyor.

Kaynak: ANKA

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