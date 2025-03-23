Hannover'de Ekrem İmamoğlu için Demokrasi Mitingi - Son Dakika
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Dünya

Hannover'de Ekrem İmamoğlu için Demokrasi Mitingi

Hannover CHP Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Goseriedeplatz Meydanı'nda miting düzenledi. Mitingde demokrasi ve insan haklarına yönelik ihlallere karşı güçlü mesajlar verildi.

23.03.2025 18:40  Güncelleme: 21:32
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Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Hannover CHP Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişilerin tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Goseriedeplatz Meydanı'nda miting düzenledi.

Hannover CHP Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişilerin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla Goseriedeplatz Meydanı'nda bir miting düzenledi. Mitingde, demokrasi ve insan haklarına yönelik ihlallere karşı güçlü mesajlar verildi.

CHP Hannover Birliği Başkanı Uğur Madak mitingde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mücadelemiz hak, hukuk ve adalet için"

"Bu Türkiye'de demokrasiye ve insan haklarına karşı keyfi bir darbedir ve bunu asla kabul edemeyiz.Bugün burada ülkemizden kilometrelerce uzakta olmamıza rağmen, bu hukuksuzluğu ve adaletsizliği kınıyoruz. Türkiye'de demokrasinin ayaklar altına alınmasına göz yumamayız. Hannover'de bu kadar insanın ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek protesto etmesi, duyarlılığın en büyük göstergesidir. Destek veren ve buraya gelen herkese teşekkür ederim. Mücadelemiz demokrasi mücadelesidir, mücadelemiz 'Hak, Hukuk ve Adalet' mücadelesidir.

"Gün dayanışma günü"

Mitinge katılan SPD Federal Milletvekili Adis Ahmedoviç de yaptığı konuşmada, dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Ahmedoviç, kısaca şunları belirtti:

"Bugün özgürlüğün baskıdan, hukukun üstünlüğünün adaletsizlikten, dayanışmanın bölücü güçlerden daha güçlü olduğunu gösterdiğimiz bir gün. Bugün dostumuz Ekrem İmamoğlu'nun yanında dimdik durduğumuzu gösterdiğimiz bir gün. İmamoğlu'nun çoğulcu ve kapsayıcı siyaset anlayışına dikkat çekerek, "Ekrem Başkan, Hristiyan, Alevi, Sünni, Şii, Kürt, Türk, Müslüman ya da Ermeni fark etmeksizin herkesi temsil ediyor. Türkiye renkli ve çoğulcu bir ülkedir. Kadın ve erkek eşitliğini savunur. Ekrem İmamoğlu, bu değerleri temsil ettiği için cezalandırılmaya çalışılıyor. Bu nedenle bu mücadele sadece Ekrem İmamoğlu'na değil, demokratik değerlere karşı yürütülen bir mücadeledir. Biz Türkiye'nin demokratik geleceğine inanıyoruz.

"Ekrem İmamoğlu serbest bırakılsın" çağrısı

Mitingde Sol Parti adına konuşan Federal Milletvekili Maren Kaminski ve diğer siyasetçiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de Türkiye'de demokrasiye yönelik baskıları eleştirdi. Konuşmalarında, Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklananların serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, sürecin siyasi bir tavır olduğu yönünde açıklamalarda bulundular.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Hannover'de Ekrem İmamoğlu için Demokrasi Mitingi - Son Dakika

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