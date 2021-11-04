Hastane çalışanından korkunç itiraf! İki kadını öldürüp 100'den fazla cesede istismarda bulunmuş

İngiltere'de 1987 yılından bu yana yaşanan olaylar mide bulandırdı. Günümüzde davası görülen olayla ilgili zanlının yaptığı itiraflar adeta kan dondurdu.

100'DEN FAZLA CANSIZ BEDENE İSTİSMARDA BULUNDU

67 yaşındaki hastane çalışanı David Fuller, iki kadını öldürdüğünü ve kasım 2020'ye kadar hastane morglarında en az 100 kadın ve çocuk cansız bedenine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

"ŞOK EDİCİ BİR DOSYA"

Konu hakkında bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Priti Patel "Bu şok edici bir dosya. İşlenen suçların mide bulandırıcı özelliği anlaşılır bir şekilde kamuoyunda kaygı ve tiksintiye yol açacaktır. 30 yıl önce vahşice katledilen iki genç kadını, Wendy Knell ve Caroline Pierce'ı anmak istiyorum." dedi.

HASTANE YÖNETİMİ OLAY KARŞISINDA ŞOK OLDU

Fuller'ın çalıştığı Tunbridge Wells Hastanesi yönetiminin başkanı Miles Scott, yönetimin David Fuller'ın işlediği suçlar karşısında şok olduğunu açıkladı. Scott "Ama daha da önemlisi, bu korkunç suçların mağdurları olan kişilerin ailelerinden özür dilemek istiyorum. Morgumuzun bugün güvenli olduğundan eminim. Fakat bu olaydan çıkarılabilecek tüm dersleri çıkarmayı istiyoruz."

İSTİSMAR ETTİĞİ SIRADA VİDEO ÇEKMİŞ

Fuller'ın tutuklanmasından sonra evinde yapılan aramada çocukların uygunsuz görüntüleri ve şiddetli cinsel içerikli görüntüleri içeren milyonlarca dosyayı hard diskler, disketler, DVD'ler ve hafıza kartlarında tuttuğu ortaya çıktı. Bir gardırobun içindeki bir komodinin arkasına yapıştırılmış şekilde bulunan hard disklerde Fuller'ın kendisini cesetleri istismar ederken çektiği görüntüler de bulundu. Bazıları mağdurların adını taşıyan klasörlerde 2008'den Kasım 2020'ye kadar üç çocuk ve çok sayıda kadın cesedini istismar ettiği görüntüler bulundu.

CANSIZ BEDENLERİN 20'Sİ TEŞHİS EDİLEMEDİ

Polis cesetlerden 20'sini teşhis edemedi. Polis soruşturmasının başındaki dedektif Paul Fotheringham "Maalesef mağdurlardan bazıları teşhis edilemeyecek gibi gözüküyor. Bu kişileri teşhis edebilmek için elimizde yeterli bilgi yok ve bilgi edinebilmenin bir yolu da bulunmuyor." dedi.

HASTANEDE ELEKTRİKÇİ OLARAK ÇALIŞMIŞ

Fuller 1989'dan itibaren hastanelerde elektrikçi olarak çalışmış, Eylül 2011'de Kent ve Sussex Hastanesi kapanana kadar da orada görevlendirilmişti. Hastanenin kapanmasından sonra Pembury kentindeki Tunbridge Wells Hastanesi'ne gönderilen Fuller suçlarına orada da devam etti.

MORGLARA GİDEREK CANSIZ BEDENLERİ İSTİSMAR ETMİŞ

Soruşturmada Fuller'ın geç vardiyada çalıştığı ve diğer çalışanlar işten çıktıktan sonra morglara giderek cesetleri istismar ettiği anlaşıldı.