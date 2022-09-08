Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Rusya- Ukrayna savaşına dair yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den övgü dolu sözlerle bahsetti.



Katıldığı "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" programında Ukrayna ordusu hakkında, "Şimdi hücum halindeler" diyen Clinton, Kiev yönetimine verdikleri desteğin sürmesi gerektiğini belirtti.

"UKRAYNA DİRENEREK HERKESİN TAHMİN ETTİĞİNDEN DAHA İYİSİNİ YAPTI"

Amerikalı siyasetçi, "Zelensky, gerçek bir savaş dönemi lideri. Ondan çok etkilendim. Direndiler ve herkesin tahmin edebileceğinden daha iyisini yaptılar." ifadesini kullandı. Hillary Clinton, ABD'nin diğer "dostlarıyla" birlikte Kiev'in yanında olmaya devam etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.