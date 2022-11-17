Kendi kendine endoskopi yapan Hintli doktor sosyal medyayı salladı

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Galaxy Hospital'da görev yapan gastroenterolog Dr. Nitin Josh, dünyayı şaşkına çeviren bir görüntü kaydetti.
Kendine kendine endoskopi yaptığı anları cep telefonuyla kaydeden Josh'un videosu sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.
Özellikte Twitter'da kısa sürede gündem olan görüntülerde, Hintli doktorun metrelerce uzunluktaki endoskopi hortumunu ağzından içeriye doğu soktuğu, operasyon sonunda hortumu çıkarırken midesinin bulandığı anlar yer aldı.
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