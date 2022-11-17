Kendi kendine endoskopi yapan Hintli doktor sosyal medyayı salladı

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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Galaxy Hospital'da görev yapan gastroenterolog Dr. Nitin Josh, dünyayı şaşkına çeviren bir görüntü kaydetti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kendine kendine endoskopi yaptığı anları cep telefonuyla kaydeden Josh'un videosu sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.

HORTUMU ÇIKARIRKEN MİDESİ BULANDI

Özellikte Twitter'da kısa sürede gündem olan görüntülerde, Hintli doktorun metrelerce uzunluktaki endoskopi hortumunu ağzından içeriye doğu soktuğu, operasyon sonunda hortumu çıkarırken midesinin bulandığı anlar yer aldı.