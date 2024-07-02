Hindistan\'da Dini Tören İzdihamı: Yüzden Fazla Ölü

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Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde dini bir törenin çıkışında insanlar birbirini ezdi, resmi açıklamalara göre yüzden fazla kişi öldü.

Tanık ifadelerine göre olay Hathras bölgesindeki Mughalgarhi köyünde düzenlenen ve Hinduların satsang adını verdiği dini törenın çıkışında yaşandı.

Çok sayıda kadın ve çocuğun yaşamını yitirdiği olayda ölenlerin kimlik tespiti çalışmaları sürüyor.

Olaya tanık olan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, "Birdenbire çığlıkları duyup ne olduğunu anlayana kadar insanların üst üste düşmeye başladığını" gördüğünü, o ana kadar "her şeyin yolunda" olduğunu söyledi:

"Bir sürü kişi ezildi, pek bir şey de yapamadım. Hayatta olduğum için şanslıyım."

Hindistan'daki bir haber ajansına konuşan Şakuntala adlı kadın, "Tören bittiğinde herkes aynı anda dışarı akın etti" dedi ve ekledi:

"Yoldaki bir kanalizasyona düştüler. Düşenin üzerine diğerleri düşmeye başladı ve ezilip öldüler."

Komşu Etah bölgesinde baş sağlık memuru Umesh Kumar Tripathi gazetecilere yaptığı açıklamada, "izdihamın" en az üç çocuğun ölümüne yol açtığını söyledi.

Yardım çığlıkları

Sosyal medyada paylaşılan bazı rahatsız edici görüntüler, yaralıların kamyonetlerle, tuk-tuklarla hatta motosikletlerle hastanelere götürüldüğünü gösteriyor.

BBC'nin gördüğü bir video ise bir hastanenin girişine yığılan bedenleri ve yanında yardım çığlığı atan yakınlarını gösteriyor.

Videodaki bir mağdur yakını, "Bu kadar büyük bir olay yaşandı ama tek bir yetkili bile yok. Nerede yönetim?" diye sitem ediyordu.

Hathras'taki hastanede mağdur yakınlarının çığlıklarını duymak mümkün.

Birçoğu yakınlarını bulmaya çalışıyor, çok sayıda sahipsiz ceset var.

Bölgedeki ambulans sayısı yetersiz olduğu için her biri iki ya da üç yaralıyı aynı anda taşıyor.

Hindistan'daki dini etkinliklerde, dar alanlarda toplanan büyük kalabalıklar güvenlik önlemlerine uymadıkları için rutin olarak kazalar bildiriliyor.

2018'de bir Hindu festivali olan Dusshera kutlamalarını izleyen kalabalığa bir trenin çarpması sonucu yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetmişti.

2013 yılında merkezi Madhya Pradesh eyaletindeki bir Hindu festivalinde yaşanan izdihamda 115 kişi ölmüştü.