Hindistan'da yeni doğan bebeğin karnını açan doktorlar, gördüklerine inanamadı

Rus kökenli bir bebek, ailesinin yaşadığı Hindistan'da dünyaya geldi. Jharkhand eyaletinin Ramgarh bölgesindeki özel bir hastanede doğumu gerçekleştirilen bebek, karnındaki şişlik nedeniyle doktorlar tarafından ameliyat edildi.

8 ADET EMBRİYO ÇIKTI

Daha ilginç olanı ise bebeğin kardeşlerinin karnından çıkması oldu. Doktorlar, henüz gelişim aşamasındaki 8 embriyoyu minik bebeğin karnından çıkarmayı başardı. Benzer durumlarla karşılaştıklarını belirten ameliyat ekini, 8 sayısının ise bu durum için fazla olduğunu belirtti.

ÖNCE TÜMÖR OLDUĞUNDAN ENDİŞELENİLDİ

Ekiplerin ilk başta bir tümörden şüphelendiği öğrenilirken, embriyo çıkması durumunun doktorlara da sürpriz olduğu ifade edildi. Durumu iyi olan bebek ise tedavisinin ardından taburcu edilecek.