Hindistan'da yeni doğan bebeğin karnını açan doktorlar, gördüklerine inanamadı - Son Dakika
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Hindistan'da yeni doğan bebeğin karnını açan doktorlar, gördüklerine inanamadı

18.11.2022 12:02
Hindistan'da yeni doğan bebeğin karnını açan doktorlar, gördüklerine inanamadı

Hindistan'da doğan Rus kökenli bir bebek, dünyaya gelir gelmez ameliyata alındı. Bebeğin karnından 8 embriyo çıkaran doktorlar, bu tarz vakalarla karşılaştıklarını ancak 8 embriyonun fazla olduğunu belirtti.

Rus kökenli bir bebek, ailesinin yaşadığı Hindistan'da dünyaya geldi. Jharkhand eyaletinin Ramgarh bölgesindeki özel bir hastanede doğumu gerçekleştirilen bebek, karnındaki şişlik nedeniyle doktorlar tarafından ameliyat edildi.

8 ADET EMBRİYO ÇIKTI

Daha ilginç olanı ise bebeğin kardeşlerinin karnından çıkması oldu. Doktorlar, henüz gelişim aşamasındaki 8 embriyoyu minik bebeğin karnından çıkarmayı başardı. Benzer durumlarla karşılaştıklarını belirten ameliyat ekini, 8 sayısının ise bu durum için fazla olduğunu belirtti.

ÖNCE TÜMÖR OLDUĞUNDAN ENDİŞELENİLDİ

Ekiplerin ilk başta bir tümörden şüphelendiği öğrenilirken, embriyo çıkması durumunun doktorlara da sürpriz olduğu ifade edildi. Durumu iyi olan bebek ise tedavisinin ardından taburcu edilecek.

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