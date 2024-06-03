Hindistan'da düğün konvoyu kaza: En az 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da düğün konvoyu kaza: En az 13 kişi hayatını kaybetti

Hindistan\'da düğün konvoyu kaza: En az 13 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinden bir düğün konvoyunu taşıyan römorkun devrilmesi sonucu en az 13 kişi, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu, hayatını kaybetti. Kaza, Bhopal'ın 150 km kuzeyinde ve Rajasthan sınırına sadece 2 km mesafede bulunan Rajgarh bölgesinin Piplodi yakınlarında meydana geldi. Yaralananlar hızla bölge hastanesine götürüldü ve acil tedavi altına alındı.

03.06.2024 13:17
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Düğün konvoyunu taşıyan bir römorkun devrilmesi sonucu 4 çocuk dahil en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinden yaklaşık 30 kişi, düğün töreni için traktör römorkuyla Madhya Pradesh'in Rajgarh bölgesine gidiyordu. Kaza, Bhopal'ın 150 km kuzeyinde ve Rajasthan sınırına sadece 2 km mesafede bulunan Rajgarh bölgesinin Piplodi yakınlarında saat 21.00 civarında meydana geldi.

Düğün misafirlerinin traktör römorkuna sıkıştığı ve bazılarının motosikletlerle yanında seyahat ettiği belirtildi. Traktör kontrolden çıkarak devrildi ve birçok kişiyi ezdi.

Times of India'nın haberine göre, en az 13 kişi, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu, römorkun altında kalarak hayatını kaybetti. Yaklaşık 15 kişi yaralandı ve bunlardan ikisinin durumu kritik.

Yerel halk, römorkun altında kalan yolculara yardım etmek için hemen harekete geçti. Bir JCB çağrılarak römork kaldırıldı ve insanlar kurtarıldı. Yaralananlar hızla bölge hastanesine götürüldü ve acil tedavi altına alındı.

Rajgarh Kaymakamı Harsh Dixit, düğün davetlilerinin Rajasthan'dan Rajgarh bölgesine seyahat ettiğini söyledi. "Şu ana kadar 13 ölüm hakkında bilgi sahibiyiz. Yaklaşık 15 kişi yaralandı. Durumu ciddi olan iki kişi Bhopal'e sevk edildi. Diğerleri Rajgarh bölge hastanesinde," dedi.

Madhya Pradesh Başbakanı Mohan Yadav, en derin taziyelerini ileterek, eyalet hükümetinin Rajasthan hükümeti ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti. "Rajgarh'da bir traktör römorkunun devrilmesi sonucu 13 kişinin ölümü haberi son derece üzücü. Lider Narayan Singh Panwar, kaymakam ve SP Rajgarh ile birlikte olay yerinde. Rajasthan hükümetiyle iletişim halindeyiz ve Rajasthan polisi de olay yerine ulaştı," dedi.

Hindistan, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da düğün konvoyu kaza: En az 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da düğün konvoyu kaza: En az 13 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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