Genç kız düğün sırasında dans ederken hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Genç kız düğün sırasında dans ederken hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Meerut şehrinde, 18 yaşındaki bir genç kız, ablasının düğün töreninde dans ederken aniden yere yığıldı ve kısa süre sonra hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiği düğünde çekilen bir video, genç kızın vefatından sadece dakikalar önce dans ettiği anları gösteriyor. Genç kız, Rimsha olarak tanımlanıyor ve doktorlar onun ani ölümünün muhtemelen bir kalp krizi sonucu olduğundan şüpheleniyorlar.

29.04.2024 14:00  Güncelleme: 14:08
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Meerut şehrinde, yürek burkan bir olay yaşandı. 18 yaşındaki bir genç kız, ablasının düğün töreninde dans ederken aniden yere yığıldı ve kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Bu trajik anlar, olayın gerçekleştiği düğünde çekilen bir videoya yansıdı ve genç kızın vefatından sadece dakikalar önce dans ettiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak büyük yankı uyandırdı. Video, sosyal medyada geniş çapta paylaşılırken, genç kızın aile üyeleriyle birlikte yüksek sesli müziğe uyum sağlamaya çalıştığı, ancak birkaç saniye sonra göğsüne dokunarak yanında dans eden bir çocuğun elini tutmaya çalıştığı ve ardından yere yığıldığı anlar dikkat çekiyor.

Genç kız, Rimsha olarak tanımlanıyor ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak, doktorlar onu kurtarmak için yaptıkları tüm müdahalelere rağmen Rimsha'yı hayata döndüremedi. NDTV'nin raporuna göre, doktorlar Rimsha'nın ani ölümünün muhtemelen bir kalp krizi sonucu olduğundan şüpheleniyorlar. Bu üzücü olay, genç yaşta beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden Rimsha'nın ailesi ve arkadaşları üzerinde derin bir etki bıraktı.

Kalp Krizi, Hindistan, 3.Sayfa, Genel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Genç kız düğün sırasında dans ederken hayatını kaybetti - Son Dakika

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