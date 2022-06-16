Hindistan'da eteğiyle yere çömelen kadın, maymunlar tarafından taciz edildi

Hindistan'daki bir doğal yaşam parkında kaydedilen video, Instagram'da paylaşıldıktan kısa süre sonra çok sayıda izlenme aldı.

EĞİLİNCE YANINA KADAR GELDİ

Yaramaz bir maymun, kısa eteğiyle yere çömelen genç kadının yanına doğru geliyor. Kadın da bu sırada maymunun görüntülerini çekiyor. Fakat saniyeler sonra beklenmeyen bir durum yaşanıyor.

ETEĞİ KALDIRIP TACİZ ETTİ

Maymun, kadının yerde sürüklenen eteğini kaldırdıktan sonra eteğinin altına bakıyor. Genç kadın ise olayın şaşkınlığıyla eliyle ağzını kapattıktan sonra kahkaha atıyor. Sosyal medya kullanıcıları, video hakkında çok sayıda yorumda bulundu.