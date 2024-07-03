Hindistan'daki dini törende yaşanan izdihamda ölü sayısı 121'e ulaştı - Son Dakika
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Hindistan'daki dini törende yaşanan izdihamda ölü sayısı 121'e ulaştı

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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Hathras şehrindeki bir dini törende yaşanan izdihamda ölü sayısı 121'e yükseldi. Olayda çoğunluğu kadın olan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

03.07.2024 12:07  Güncelleme: 13:16
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde yer alan tarihi Hathras şehrindeki dini törende ölenlerin sayısı artıyor. Yerel basın, ölü sayısının 121'e ulaştığını yazdı.

ÖLENLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KADIN

Polis şefi Rajesh Kumar Singh, olayın Pulrai köyündeki bir 'satsang'da meydana geldiğini, ölenlerin büyük çoğunluğunun kadınlar olduğunu söyledi. Hindu inancında satsang törenleri, ruhsal eğitim ve aydınlanma amacıyla çok sayıda insanın bir araya gelmesi ile yapılıyor.

EYALET BAŞKANI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Uttar Pradesh Eyalet Başkanı Yogi Adityanath, izdihamda ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve "Hathras ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada can kaybı son derece üzücü ve yürek parçalayıcıdır" dedi.

HİNDİSTAN'DA İZDİHAMLAR

Hindistan'da Hindu ayinlerinde sıklıkla izdihamlar yaşanıyor. Hindistan'da, 2005 yılında Maharashtra'daki Mandhardevi tapınağında meydana gelen izdihamda 340'tan fazla kişi hayatını kaybetmişti. 2008 yılında ise Rajasthan'daki Chamunda Devi tapınağında yaşanan izdiham da en az 250 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

Hindistan\'daki dini törende yaşanan izdihamda ölü sayısı 121\'e ulaştı
Kaynak: ANKA

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    Yorumlar (1)

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