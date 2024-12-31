HİNDİSTAN Uzay Araştırma Ajansı, Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında, iki uydu taşıyan ilk roketini uzaya fırlattı.
Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu kapsamında, iki uydu taşıyan ilk roketini başarıyla uzaya fırlattı. Kenetlenmenin 7 Ocak'ta gerçekleştirilmesi bekleniyor. Roket, Andra Pradeş eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden, yerel saatle 22.00'de uzaya fırlatıldı.
Son Dakika › Dünya › Hindistan, Uzay Kenetlenme Deneyi için İlk Roketini Fırlattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?