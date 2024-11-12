Hollanda\'dan Yasa Dışı Göçle Mücadele için Ek Kontroller

Dünya

HOLLANDA hükümeti, yasa dışı göçle mücadele için ek kontroller getireceğini duyurdu.

Avrupa Birliği'ne (AB) göre, üye devletler, iç güvenliğe yönelik ciddi tehdit durumunda, ülke sınırlarında geçici olarak ek kontroller yapabiliyor. Hollanda hükümeti, düzensiz göçle mücadele için ek kara sınırı kontrolleri uygulama planlarını açıkladı.

Hollanda Göç ve İltica Bakanı Marjolein Faber, açıklamasında, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla somut bir şekilde mücadele etme zamanının geldiğini ve bu nedenle aralık ayının başından itibaren Hollanda'da sınır kontrollerini yeniden uygulamaya koyacaklarını belirtti.