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Hükümetle anlaşmazlık yaşayan Fransız çiftçiler, Paris'i 1.000 traktörle kuşatmaya başladı - Son Dakika
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Hükümetle anlaşmazlık yaşayan Fransız çiftçiler, Paris'i 1.000 traktörle kuşatmaya başladı

Fransız çiftçiler, çalışma koşullarına yönelik protestolarında Paris'e doğru 1.000 traktörle ilerliyor. Başkenti kilitleme tehdidi, Başbakan'ın önerilerini reddetmeleri üzerine ortaya çıktı. Talepler arasında adil fiyatlar, tarım dizeli sübvansiyonları ve organik çiftçilere finansal destek bulunuyor.

Hükümetle anlaşmazlık yaşayan Fransız çiftçiler, Paris\'i 1.000 traktörle kuşatmaya başladı
29.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:43
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Hükümetle yaşanan çalışma koşullarıyla ilgili bir anlaşmazlık nedeniyle Fransız çiftçiler 1.000 traktörle Fransa Başbakanı ile yapılacak görüşme öncesi Paris'i kuşatmaya başladı.

Çiftçiler, Başbakan Gabriel Attal'ın hafta sonu yaptığı önerileri reddederek, başkenti belirsiz bir süre boyunca kilitleme tehdidinde bulundu. En az 1.000 traktörün kullanıldığı abluka, şehir merkezinden 20-25 mil uzakta kalması ve giriş-çıkışı kısıtlamayı amaçlayan bir strateji izliyor. Bu, şehrin kuzeyindeki Charles de Gaulle-Roissy havaalanına ve güneydeki Orly havaalanına, aynı zamanda bölgenin ana taze gıda pazarı Rungis'e erişimi engelleyebilir. Yetkililer, sürücülere tüm gereksiz karayolu seyahatlerini iptal etmelerini veya ertelemelerini öneriyor.

Özellikle ülkenin binlerce bağımsız üreticisi, AB ve Fransız bürokrasisi ve düzenlemeleri tarafından boğulduklarını, geleneksel kırsal yaşamın çökmekte olduğunu iddia ediyor. Çiftçiler, ürünleri için daha adil fiyatlar, traktör ve diğer araçlarında kullanılan tarımsal dizel için sübvansiyonların devamı, ve organik çiftçilere finansal yardım talep ediyor. İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, 15.000 polis ve jandarmanın traktörleri Paris'e ve diğer protestoların yaşandığı şehirlere sokmamak ve havaalanlarına ile Rungis'e erişimi açık tutmak için görevlendirildiğini söyledi.

Birçok çiftçi sendikası lideri, üyelerinden bu hafta boyunca özellikle Salı günü Attal'ın parlamentoya hükümetinin siyasi programını açıklayacağı tarihe kadar hükümet üzerinde maksimum baskı uygulamalarını istedi. Güneybatı Fransa'da, protestocular hafta sonu Pau, Bayonne ve Agen dışındaki yolları bloke etmeye devam ettiler ve çiftçiler Pazartesi öğleden sonra Lyon'u kuşatmayı planlıyorlar. Çiftçiler ayrıca Pyrenees'teki kayak merkezlerine erişimi engellemeye başladılar.

Ana çiftçi sendikası FNSEA'nın lideri Arnaud Rousseau, kampanya ve ablukanın en az Perşembe gününe kadar devam edeceğini, bu tarihte Başkan Emmanuel Macron'un Avrupa Konseyi toplantısı için diğer liderlere katılacağını söyledi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Son Dakika Dünya Hükümetle anlaşmazlık yaşayan Fransız çiftçiler, Paris'i 1.000 traktörle kuşatmaya başladı - Son Dakika


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