IAEA Başkanı: İran Nükleer Silaha Yakın

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer bombaya sahip olmaktan uzak olmadığını söyledi. Grossi nükleer program konusunda müzekereler için bu hafta Tahran'a gidiyor.

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'ın nükleer silaha sahip olmaktan uzak olmadığını söyledi. Başta ABD olmak bir dizi Batılı ülke, uzun süredir İran'ın nükleer silah edinmeye çalıştığından şüphe duyarken Almanya, Fransa ve İngiltere bu konuda İran ile görüşmeler yürütüyor. Geçen hafta İran'ın nükleer programı konusunda ABD ve İran arasında da doğrudan görüşmeler gerçekleşirken Tahran nükleer silah geliştireceği yönündeki iddiaları reddediyor ve nükleer programının barışçıl, sivil amaçlar taşıdığını belirtiyor.

Grossi, Fransa merlezli Le Monde'ya bugün verdiği demeçte, "Bu bir yapboz gibi. Parçaları ellerinde var ve bir gün bunları bir araya getirebilirler... Hala kat etmeleri gereken bir mesafe var. Ama o kadar da uzak değiller, bunu kabul etmemiz gerekiyor" dedi. Grossi, "Uluslararası topluma yalnızca 'nükleer silahımız yok' demek, onların size inanması için yeterli değil. Bunu doğrulayabilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Grossi nükleer program konusunda müzekereler için bu hafta Tahran'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşen Grossi ayrıca İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile de bir araya gelecek.

Grossi'nin ziyareti, İran ve ABD arasında cumartesi günü yapılacak ikinci tur görüşmeler öncesine denk geliyor. Tahran ve Washington ilk görüşmeyi "yapıcı" olarak nitelendirmişti.

IAEA, İran'ın nükleer programını ve 2015 yılında imzalanan çok taraflı nükleer anlaşmaya (JCPOA) uyumunu denetlemekle görevlendirilmişti. Ancak bu anlaşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD'yi anlaşmadan çekmesiyle imzalandıktan üç yıl sonra başarısız oldu.