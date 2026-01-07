İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı - Son Dakika
Dünya

İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

07.01.2026 07:19
İran'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan protestolar 10. gününde devam ederken, ölü sayısı 36'a yükseldi. Protestolarda 2 binden fazla kişi gözaltına alınırken, 27 eyalette devam eden gösteriler ülkeyi deyim yerindeyse kaosa sürükledi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini bildirdi.

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 10 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletten 27'sinde meydana gelen gösterilerde 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 2 kişi hayatını kaybetti.

2 BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

Ülke genelinde toplam 285 noktada meydana gelen gösterilerde onlarca kişi yaralandı ve 2 bin 76 kişi de gözaltına alındı. Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi. İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

HRANA, dün 9'uncu güne ilişkin raporunda, ölü sayısının 29'a, yaralı sayısının 64'e ve gözaltına alınanların sayısının da 1203'e yükseldiğini duyurmuştu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'a yükseldiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, 5 Ocak'ta yapılan açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

    Yorumlar (2)

  • Müslüm Yaman Müslüm Yaman:
    devam edin siz amerikan adalet getirecek ıraka getirdiği adalet gibi 14 1 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    2sene sonra turkiyeyi bu halde goruyoruz 0 1 Yanıtla
