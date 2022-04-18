Dünya genelinde geniş bir kitle tarafından tanınan ünlü komedyen Stefan Leonhardsberger, dünya liderlerinin yürüyüşünü taklit eden bir video hazırladı.
Leonhardsberger'in taklit ettiği isimler arasında ABD Başkanı Biden, ABD Eski Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.
Ancak Leonhardsberger'in Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidine eleştiri yağdı. Ünlü komedyenin yaptığı taklidin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüyüşü ile alakası olmadığı belirtildi. Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorumda bulunuldu.
Son Dakika › Dünya › İçlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da var! Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika