İçlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da var! Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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İçlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da var! Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen sosyal medyada gündem oldu

18.04.2022 15:37

Hemen hemen tüm liderlerin yürüyüşlerini taklit eden dünyaca ünlü komedyen Stefan Leonhardsberger, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Biden, Putin, Trump'ta dahil birçok lideri taklit eden Leonhardsberger'in Erdoğan taklidine ise eleştiri aldı. Leonhardsberger'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüyüşünü taklit edemediği belirtildi.

Dünya genelinde geniş bir kitle tarafından tanınan ünlü komedyen Stefan Leonhardsberger, dünya liderlerinin yürüyüşünü taklit eden bir video hazırladı.

HEMEN HEMEN HEPSİ VAR

Leonhardsberger'in taklit ettiği isimler arasında ABD Başkanı Biden, ABD Eski Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı.

ERDOĞAN TAKLİDİNE ELEŞTİRİ

Ancak Leonhardsberger'in Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidine eleştiri yağdı. Ünlü komedyenin yaptığı taklidin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüyüşü ile alakası olmadığı belirtildi. Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorumda bulunuldu.

İçlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da var! Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen sosyal medyada gündem oldu
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Son Dakika Dünya İçlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da var! Liderlerin yürüyüşlerini taklit eden komedyen sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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