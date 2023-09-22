Kırklareli'ndeki sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiği tesisin sahibi tutuklandı - Son Dakika

Kırklareli'ndeki sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiği tesisin sahibi tutuklandı

Son Güncelleme: 22.09.2023 22:58

Kırklareli'nin İğneada beldesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden 6 kişiyle ilgili olarak aranan Bülent Bayrak, Edirne'de yakalandıktan sonra Kırklareli'ne getirildi. Bayrak, yapılan sorgulamanın ardından tutuklandı. Üzerinden 12 bin dolar ve bir pasaport çıkan Bayrak'ın, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Kırklareli'nin İğneada beldesinde, kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde, 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin öldüğü olayla ilgili aranırken Edirne'de yakalanan ve soruşturmanın yürütüldüğü Kırklareli'de adliyeye sevk edilen Bülent Bayrak, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği'nde 4 saat süren duruşmanın ardından tutuklandı. Bayrak'ın üzerinde 12 bin 200 dolar ile bir pasaport bulunduğu ortaya çıktı. Bayrak'ın, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Kırklareli'ndeki sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiği tesisin sahibi tutuklandı

YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI

Olayla ilgili aranırken Edirne'nin Keşan ilçesinde yol kontrolünde yakalanan tesisin sahibi Bülent Bayrak, soruşturmanın yürütüldüğü Kırklareli'ne gönderildi. Bülent Bayrak, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Kırklareli'ndeki sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiği tesisin sahibi tutuklandı

ÜZERİNDEN 12 BİN DOLAR İLE PASAPORT ÇIKTI

Bayrak'ın üzerinde 12 bin 200 dolar ile bir pasaport bulunduğu ortaya çıktı. Bayrak'ın, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu iddia edildi.

TUTUKLANDI

Soruşturmanın yürütüldüğü Kırklareli'de adliyeye sevk edilen Bülent Bayrak, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği'nde 4 saat süren duruşmanın ardından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kırklareli'ndeki sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiği tesisin sahibi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'ndeki sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiği tesisin sahibi tutuklandı - Son Dakika
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