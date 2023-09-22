Kırklareli'ndeki sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiği tesisin sahibi tutuklandı

Kırklareli'nin İğneada beldesinde, kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde, 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin öldüğü olayla ilgili aranırken Edirne'de yakalanan ve soruşturmanın yürütüldüğü Kırklareli'de adliyeye sevk edilen Bülent Bayrak, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği'nde 4 saat süren duruşmanın ardından tutuklandı. Bayrak'ın üzerinde 12 bin 200 dolar ile bir pasaport bulunduğu ortaya çıktı. Bayrak'ın, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu iddia edildi.

YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI

Olayla ilgili aranırken Edirne'nin Keşan ilçesinde yol kontrolünde yakalanan tesisin sahibi Bülent Bayrak, soruşturmanın yürütüldüğü Kırklareli'ne gönderildi. Bülent Bayrak, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

ÜZERİNDEN 12 BİN DOLAR İLE PASAPORT ÇIKTI

Bayrak'ın üzerinde 12 bin 200 dolar ile bir pasaport bulunduğu ortaya çıktı. Bayrak'ın, Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu iddia edildi.

TUTUKLANDI

Soruşturmanın yürütüldüğü Kırklareli'de adliyeye sevk edilen Bülent Bayrak, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimliği'nde 4 saat süren duruşmanın ardından tutuklandı.