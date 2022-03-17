İngiliz askeri uzmanı Dr Mike Martin, iç karışıklığa karşı Ukrayna'yı uyardı: Savaşı kazanması durumunda bile tehlike sürebilir - Son Dakika
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İngiliz askeri uzmanı Dr Mike Martin, iç karışıklığa karşı Ukrayna'yı uyardı: Savaşı kazanması durumunda bile tehlike sürebilir

17.03.2022 20:41

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, bölgede durum için İngiliz askeri uzmanı Dr Mike Martin'den dikkat çeken uyarı geldi. Martin, Ukrayna'nın savaşı kazanması halinde bile tehlike içinde olabileceğini ve ülkede silahlandırılan muhaliflerin iç savaş çıkarabileceğini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, dünya ülkelerini de yakından etkiledi. Bölgedeki son durumu merakla takip eden Avrupalı uzmanlar da savaşın seyrine ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulunmaya devam ediyor. İngiliz askeri uzmanı Dr Mike Martin de Ukrayna'yı bekleyen büyük tehlikeyi paylaştı.

"RUSYA'NIN ÇEKİLMESİ YETMEYEBİLİR"

Son dönemde Vladimir Putin'in Ukrayna'daki birliklerinin, modası geçmiş taktikler ve düşük moral yüzünden zor günler geçirdiği öne sürülüyordu. Ancak Martin, Rusya geri çekilse bile Ukrayna'nın yaşadığı zor durumun bitmeyebileceğini ifade etti.

"PARALI ASKERLER UMUTSUZLUĞA İŞARET EDİYOR"

Martin, Putin'in morali bozuk birliklerini güçlendirmek için Suriye gibi ülkelerden paralı askerler toplamak gibi hamlelerinin "umutsuzluk işaretleri" olduğunu söylerken, Orta Doğulu ve Afrikalı savaşçıların Rus savaş çabalarını artırabileceği fikrini reddetti.

İngiliz askeri uzmandan Ukrayna'ya uyarı: Savaşı kazansalar bile iç karışıklık tehlikesi var

İÇ SAVAŞ TEHLİKESİNE KARŞI UYARDI

Ancak Dr. Martin, Ukrayna için bir sonraki büyük tehlikenin iç savaş olabileceği konusunda uyardı. Martin, karizmatik liderleri Başkan Volodimir Zelenskiy'den esinlenerek, birçok sıradan Ukraynalı cephede gönüllü olduğunu, saldırı tüfekleri ve diğer silahlarla donatıldığını hatırlattı. Martin, bu durumun Ukrayna için 'büyük bir tehlike' oluşturabileceği konusunda uyardı.

İngiliz askeri uzmandan Ukrayna'ya uyarı: Savaşı kazansalar bile iç karışıklık tehlikesi var

"KAZARA SİVİLLERİ ÖLDÜRECEKLER"

Twitter hesabından açıklama yapan Martin, "Herkesi silahlandırdılar. Etrafta çok sayıda milis ve silah var Ruslar bile ayrılıkçı bölgelerde milislere para ödüyor. Savaş bitse bile kötü eğitimli milisler hata yapacak ve kazara sivilleri öldürecek…" yazdı.

"SAVAŞA BAŞLAMALARI İÇİN ZEMİN HAZIR"

Martin, işlerin kontrolden çıkması durumunda işlerin 'iç savaş'a kadar uzanabileceğine dikkat çekerken, "Silahlı milislerin veya silahlı grupların kendi aralarında savaşmaya başlaması için zemin hazır. Bunlar hep bir iç savaşın reçeteleri" ifadeleriyle uyardı.

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Son Dakika Dünya İngiliz askeri uzmanı Dr Mike Martin, iç karışıklığa karşı Ukrayna'yı uyardı: Savaşı kazanması durumunda bile tehlike sürebilir - Son Dakika


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