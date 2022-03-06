İngiliz basınından gündem olacak iddia: Putin ölümcül bağırsak kanserine yakalandı - Son Dakika

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal operasyonu 11'inci gününde. Putin, işgalden geri adım atmayı düşünmezken, İngiliz basını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"PUTİN ÖLÜMCÜL BAĞIRSAK KANSERİNE YAKALANDI"

Rus lider Putin'in ölümcül bağırsak kanserine yakalandığını iddia eden İngiliz Daily Star gazetesinin kaynağı, Pentagon istihbaratı olarak açıklandı.

"YÜZÜNDEKİ DONUK İFADE ACI İÇİNDE OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ"

ABD'li Pentagon kaynaklarına dayandırılan haberde, Rus liderinin devamlı olarak şişik ve ifadesiz bir yüz ile görüntülendiğine dikkat çekilirken, şişik yüzünün kemoterapi ilaçları veya almış olduğu steroidler nedeniyle oluştuğunu belirtti. Ayrıca Putin'in yüzündeki donuk ve asık surat ifadesinin "sürekli bir acı içinde olduğunun göstergesi" olduğunu iddia etti.

"ARDINDA MİRAS BIRAKMAK İSTEDİĞİ İÇİN SALDIRIYOR OLABİLİR"

Söz konusu kaynaklar, son günlerde şiddeti artan Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonunu hastalığına ve aldığı ilaçlara bağladı. Gazete konuyla ilgili "Bu, onu daha agresif yapabilir. Ardında miras bırakmak istediği için Ukrayna'ya saldırıyor olabilir." görüşünü paylaştı.

PENTAGON PUTİN'İN CİDDİ ŞEKİLDE HASTA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Pentagon'da çalışan eski bir askeri istihbarat yetkilisi, analistlerin 69 yaşındaki Putin'i mercek altına aldığını ve onların Putin'in "ciddi şekilde hasta" olduğuna inandıklarını söyledi.