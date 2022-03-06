İngiliz basınından gündem olacak iddia: Putin ölümcül bağırsak kanserine yakalandı - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal operasyonu 11'inci gününde. Putin, işgalden geri adım atmayı düşünmezken, İngiliz basını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Rus lider Putin'in ölümcül bağırsak kanserine yakalandığını iddia eden İngiliz Daily Star gazetesinin kaynağı, Pentagon istihbaratı olarak açıklandı.
ABD'li Pentagon kaynaklarına dayandırılan haberde, Rus liderinin devamlı olarak şişik ve ifadesiz bir yüz ile görüntülendiğine dikkat çekilirken, şişik yüzünün kemoterapi ilaçları veya almış olduğu steroidler nedeniyle oluştuğunu belirtti. Ayrıca Putin'in yüzündeki donuk ve asık surat ifadesinin "sürekli bir acı içinde olduğunun göstergesi" olduğunu iddia etti.
Söz konusu kaynaklar, son günlerde şiddeti artan Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonunu hastalığına ve aldığı ilaçlara bağladı. Gazete konuyla ilgili "Bu, onu daha agresif yapabilir. Ardında miras bırakmak istediği için Ukrayna'ya saldırıyor olabilir." görüşünü paylaştı.
Pentagon'da çalışan eski bir askeri istihbarat yetkilisi, analistlerin 69 yaşındaki Putin'i mercek altına aldığını ve onların Putin'in "ciddi şekilde hasta" olduğuna inandıklarını söyledi.
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