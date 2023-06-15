İngiltere'de bir kadın cinayet yerinden canlı yayın yaparken dans edince büyük tepki topladı

'Skandal' bir kadın, dün Nottingham cinayetlerinin Sky News yayınına müdahale ettikten sonra çevrimiçi ortamda büyük tepkiyle karşılaştı.

İngiltere'de Salı günü 19 yaşındaki Barnaby Webber, 19 yaşındaki Grace O'Malley-Kumar ve 65 yaşındaki Ian Coates'ın bıçak ve araç saldırısında hayatını kaybettiği olayyerinden Sky News muhabiri canlı yayında olduğu sırada bir kadın kameranın kadrajına girip dans etti. Kadın hakarete varan tepkiler çekti.

Bir Twitter kullanıcısı 'İğrenç!' yorumunu yaparken, bir başkası hassas yayını kesmesinin 'tamamen skandal' olduğunu ifade etti.

Polis, dün sabahın erken saatlerinde öğrenci konutlarının yakınında bir sokakta Webber ve O'Malley-Kumar'ın bıçaklanarak öldürüldüğü saldırının ayrıntılarını bir araya getirmek üzere çalışıyor.

Görevliler, şüphelinin bir mil kadar uzakta bir okulun görevlisi olan Coates'u da öldürdüğünü, onun minibüsünü çaldığını ve bir grup yayayı ezdiğini belirtti. Kaçıp çarpmalar sırasında üç kişi yaralandı, bir kişinin durumu ağır.

Polis, yakınlarda bir elektroşok tabancasıyla şüpheliyi etkisiz hale getirdi ve cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Yetkililer saldırıyı terörizm olarak nitelendirmedi ve polis, şüphelinin ruh sağlığı dahil olmak üzere çeşitli konuları araştırıyor.

Adı açıklanmayan şüpheli, raporlara göre aslen Batı Afrika'dan ve yıllardır Britanya'da yasal olarak ikamet ediyor. Ayrıca şüphelinin suç kaydının olmadığı bildirildi.