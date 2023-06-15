İngiltere'de bir kadın cinayet yerinden canlı yayın yaparken dans edince büyük tepki topladı - Son Dakika
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İngiltere'de bir kadın cinayet yerinden canlı yayın yaparken dans edince büyük tepki topladı

15.06.2023 12:21

Dün Nottingham cinayetlerinin Sky News yayınına müdahale eden bir kadın, çevrimiçi ortamda büyük tepkiyle karşılaştı. 19 yaşındaki Barnaby Webber, 19 yaşındaki Grace O'Malley-Kumar ve 65 yaşındaki Ian Coates'ın bıçak ve araç saldırısında hayatını kaybettiği olayyerinden Sky News muhabiri canlı yayında olduğu sırada bir kadın kameranın kadrajına girip dans etti. Kadın hakarete varan tepkiler çekti. Polis, saldırının ayrıntılarını bir araya getirmek üzere çalışıyor. Şüpheli, raporlara göre aslen Batı Afrika'dan ve yıllardır Britanya'da yasal olarak ikamet ediyor. Ayrıca şüphelinin suç kaydının olmadığı bildirildi.

'Skandal' bir kadın, dün Nottingham cinayetlerinin Sky News yayınına müdahale ettikten sonra çevrimiçi ortamda büyük tepkiyle karşılaştı.

İngiltere'de bir kadın cinayet yerinden canlı yayın yapan kamera kadrajına girip dans edince büyük tepki topladı

İngiltere'de Salı günü 19 yaşındaki Barnaby Webber, 19 yaşındaki Grace O'Malley-Kumar ve 65 yaşındaki Ian Coates'ın bıçak ve araç saldırısında hayatını kaybettiği olayyerinden Sky News muhabiri canlı yayında olduğu sırada bir kadın kameranın kadrajına girip dans etti. Kadın hakarete varan tepkiler çekti.

İngiltere'de bir kadın cinayet yerinden canlı yayın yapan kamera kadrajına girip dans edince büyük tepki topladı

Bir Twitter kullanıcısı 'İğrenç!' yorumunu yaparken, bir başkası hassas yayını kesmesinin 'tamamen skandal' olduğunu ifade etti.

Polis, dün sabahın erken saatlerinde öğrenci konutlarının yakınında bir sokakta Webber ve O'Malley-Kumar'ın bıçaklanarak öldürüldüğü saldırının ayrıntılarını bir araya getirmek üzere çalışıyor.

İngiltere'de bir kadın cinayet yerinden canlı yayın yapan kamera kadrajına girip dans edince büyük tepki topladı

Görevliler, şüphelinin bir mil kadar uzakta bir okulun görevlisi olan Coates'u da öldürdüğünü, onun minibüsünü çaldığını ve bir grup yayayı ezdiğini belirtti. Kaçıp çarpmalar sırasında üç kişi yaralandı, bir kişinin durumu ağır.

İngiltere'de bir kadın cinayet yerinden canlı yayın yapan kamera kadrajına girip dans edince büyük tepki topladı

Polis, yakınlarda bir elektroşok tabancasıyla şüpheliyi etkisiz hale getirdi ve cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Yetkililer saldırıyı terörizm olarak nitelendirmedi ve polis, şüphelinin ruh sağlığı dahil olmak üzere çeşitli konuları araştırıyor.

İngiltere'de bir kadın cinayet yerinden canlı yayın yapan kamera kadrajına girip dans edince büyük tepki topladı

Adı açıklanmayan şüpheli, raporlara göre aslen Batı Afrika'dan ve yıllardır Britanya'da yasal olarak ikamet ediyor. Ayrıca şüphelinin suç kaydının olmadığı bildirildi.

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Nottingham Forest, Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de bir kadın cinayet yerinden canlı yayın yaparken dans edince büyük tepki topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de bir kadın cinayet yerinden canlı yayın yaparken dans edince büyük tepki topladı - Son Dakika
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