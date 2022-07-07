İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor - Son Dakika
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İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor

07.07.2022 11:19

"Üzerinde güneş batmayan imparatorluk" olarak yansıtılan İngiltere'de Sağlık ve Maliye bakanları ile 50'ye yakın hükümet görevlisinin istifası ile başlayan siyasi kriz Başbakan Boris Johnson'ın sonunu getirdi. İngiliz medyası, görevi bırakması yönünde çağrılar yapılan Johnson'ın pes edip birkaç saat içerisinde görevini bırakmaya hazırlandığını açıkladı.

İngiltere'de son bir haftada yaşanan istifalar siyasi krize neden oldu. Önceki akşam Maliye ve Sağlık Bakanı'nın istifa etmesinin ardından dün de 50'ye yakın hükümet yetkilisi görevini bıraktı. Yaşananlar sonrasında Başbakan Boris Johnson da istifa baskılarıyla karşı karşıya kaldı.

GÖREVİNE DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

İstifa haberlerinin arından Johnson dün, görevine devam edeceğini duyurdu. Gelen bir soru üzerine Johnson hükümetin sürdürülmesinin imkansız hale gelmesi durumunda istifa edebileceğini belirtti. "Benim işim yola devam etmek" diyen Johnson açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Burada hanımefendinin söylediği şeyleri anlıyorum. Durum zorlaştığında normal olarak lider hedef alınıyor. Ama benim görevim taahhütlerimi tutmak ve ülkeyi zor zamanları aşmasını sağlamak. Tıpkı pandemi döneminde yaptığım gibi"

İSTİFAYA HAZIRLANIYOR

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deki gelişmelerdeyken İngiliz medyası bugün de çarpıcı bir iddia ortaya attı. Servis edilen haberlerde, Boris'in birkaç saat içerisinde istifa edeceği duyuruldu. İktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğinden istifa edeceği anlaşılan Johnson'ın yerine sonbahara kadar yeni bir liderin seçilmesi, ardından Johnson'ın başbakanlık koltuğunu yeni lidere devretmesi bekleniyor.

GÜVENOYU ALMIŞTI

Özellikle Covid kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu'nda verilen partiler nedeniyle yoğun istifa baskısı altında olan Başbakan Boris Johnson ara seçimleri kaybetse de görevi bırakmayacağını söylemişti. Johnson 6 Haziran'da partisinin meclis grubunda yapılan güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı. Ancak Muhafazakar Parti'nin 359 milletvekilinden yüzde 40'dan fazlasının Johnson'ın görevi bırakmasını istemesi, İngiltere Başbakanı'nı önümüzdeki dönemde iç siyasette çok zor günlerin beklediği şeklinde yorumlanmıştı.

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Son Dakika Dünya İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor - Son Dakika


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