Polisin genelev baskınında korkunç gerçek ortaya çıktı

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Türkiye'de ve dünya genelinde özellikle koronavirüs salgınından sonra genelevlere ve fuhşa yönelik geniş çaplı operasyonlar yürütülmeye başlandı. Bu operasyonlardan sonuncu su İngiliz polisi tarafından gerçekleştirildi.

MESKEN TUTTUKLARI BÖLGEYE GİRDİLER

Polis ekipleri Humberside bölgesinde fuhşa aracılık eden şahısların mesken tuttukları bölgeye geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında kadınlar hakkında korkunç bilgiler de elde edildi.

ÇOĞU GÜNEY ASYALI

İngiliz polisinin tutanaklarında yer alan bilgilere göre kadınların İngiliz değil de genel olarak Güney Asya'dan tercih edildiği belirtildi. Ayrıca kiralık evlerin sahiplerinin çoğunun evlerinde fuhuş yaptırıldığından habersiz oldukları kaydedildi.

KÖLE MUAMALESİ GÖRÜYORLARMIŞ

Polis ekipleri kadınların ev içerisindeki yaşantılarına dair de tespitlerde bulundu. Rapora göre kadınların genelde aç bırakıldıkları ve bu şekilde çalıştırılmaya devam ettikleri ifade edilirken kadınların çoğunun cinsel sağlık kontrollerinde geçmedikleri tespit edildi.