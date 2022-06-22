İngiltere'den sonra Avustralya da mültecileri dijital takip altına alacak

Avustralya İçişleri Bakanlığı, insan kaçakçılığını ve ülkeye gelen mülteci akınını önlemek için 4 bin Sri Lankalı balıkçı teknesi ve gemisine Araç Takip Sistemi (VMS) takılacağını açıkladı. İngiltere, 15 Haziran'da ülkeye illegal giren mültecilere Elektronik Takip (EM) cihazı takarak mültecilerin ülke içindeki hareketlerini takip edeceğini duyurmuştu.

Avustralya İçişleri Bakanı Clare O'Neil konuyla ilgili "Balıkçı taşıtları sadece balıkçılık için kullanılmalı, başka bir işler için değil. Avustralya ve Sri Lanka'nın yakın çalışma ilişkisi şu anlama gelir; her kimse bir bota binip Avustralya'ya yelken açmaya kalkarsa sınır yetkilileri tarafından tespit edilecek ve durdurulacaktır" dedi. Bakan O'Neal, dün Sri Lanka Balıkçılık ve Su Kaynakları Bakanı Douglas Devananda ile Balıkçılık Takip Merkezi'nin açılışını yaptı.